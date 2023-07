Gli orologi che hanno fatto la storia, quelli di Paul Newman e Steve McQueen: quanto valgono, curiosità, dove si trovano oggi

Hanno battuto ogni record di vendite e gli appassionati li ricercano come modelli indispensabili per le loro collezioni. Ecco quali sono gli orologi dei 2 attori più invidiati del passato diventati leggenda e impossibili da dimenticare.

È uno dei connubi vincenti della storia dell’orologeria, un’accoppiata che ha dato vita a momenti glamour immortalati in tantissime copertine, in quelle più famose di ogni epoca. Sui social per diverso tempo è girato un tormentone. Se ti ritieni troppo bello ricorda che prima di te c’è stato Paul Newman. Ed è la verità. Attore e regista di grande talento, aveva una bellezza e un fascino rari con cui ha conquistato diverse generazioni di giovani e appassionati di cinema. Il suo legame con la Rolex non si discute.

Il suo orologio era il Daytona Oyster che negli anni Sessanta era sovrastato come popolarità dal Submariner. Fino a quando a indossarlo non fu Paul Newman con i suoi occhi azzurri in bella evidenza. Le vendite esplosero e presto uscì in commercio il Daytona Paul Newman che divenne oggetto di culto. Il modello 6239 venne regalato all’attore dalla moglie Joanne Woodward. L’attore lo regalò a un amico che lo aiutò a rimettere in sesto la sua tenuta nell’estate del 1984. Poi se ne persero le tracce. Il modello è stato venduto a un’asta del 2017 in cui ricomparve improvvisamente al prezzo di 17.752.500 dollari.

Una coppia di eroi moderni

Gli orologi che hanno fatto la storia hanno sempre vicende tormentate alle spalle. Il Rolex Daytona 6239 è l’orologio vintage più costoso mai venduto, ma forse il modello 6263 è il Daytona più famoso. Denominato Big Red per le sue caratteristiche, compresa la scritta Daytona in rosso, la copia appartenuta a Paul Newman lo ha accompagnato per tutta la vita dopo che aveva ceduto il modello 6239. Il pezzo non ha valore perché è in mano alla figlia Clea che lo indossa occasionalmente in pubblico per ricordare il padre. Questi 2 modelli hanno reso la serie Daytona una delle più prestigiose della storia.

Nel 1971 uscì la pellicola Le Mans con Steve NcQueen che indossava alla guida della Porche 917 un Heuer Monaco diventato icona dell’orologeria e del cinema. Sul fondo è stata incisa la scritta To Haig Le Mans 1970, Steve MacQueen lo regalò al suo meccanico di fiducia che si prendeva cura della sua Porche. Durante il film senza controfigure l’attore sfrecciava con il suo orologio al polso a velocità che sfioravano i 320 chilometri orari. L’orologio è stato venduto all’asta nel dicembre del 2020 dalla Casa Phillips di New York al prezzo di 2.208.000 dollari. L’orologio è uno dei più riconoscibili e celebrati simboli del cinema e dell’orologeria e ha contribuito a far raggiungere al marchio una fama mai raggiunta prima.

Gli orologi che hanno fatto la storia hanno bellissime storie dietro

Per festeggiare i 50 anni di questo modello sono state create 5 speciali edizioni limitate. Movimento Calibre Heuer 02, bracciale che riprende alcuni esemplari presenti nel museo Tag Heuer, questi modelli cercano di riavvicinarsi con quello storico appartenuto all’attore di Bullit.

Il Tag Heuer Monaco 2020 ha quadranti blu e neri e contatori rossi come quelli del 1969. I prezzi variano dai 6.000 dollari ai 6.400 dollari a seconda che il modello abbia il cinturino o il bracciale in acciaio. Quando Steve McQueen consegnò il suo orologio al meccanico amico lo ringraziò per averlo tenuto in vita durante tutte quelle scene spericolate girate in prima persona. Questi orologi non solo rimangono nella storia ma hanno dietro storie incredibili, per viverle dovremmo proprio cercare di averne uno tutto nostro.

Lettura consigliata

Comprare casa in Alto Adige, nella località dove Elon Musk avrà una villa con piscina sospesa, ecco quanto costa