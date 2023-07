Il pediluvio contro il caldo: gambe più leggere e via puzza dei piedi  

Quando fa caldo le gambe ne soffrono molto tanto che a volte diventano pesanti e si gonfiano. Non c’è niente di meglio che regalarsi un pediluvio che le faccia diventare più leggere.

Il caldo è un vero problema per i piedi e bisogna fare attenzione anche ad una buona igiene. Infatti non a caso l’estate è il periodo in cui i nostri piedi cominciano a emanare un odore per niente gradevole. Soprattutto poi se si è abituati a portare le scarpe anche quando fa caldo.

Cosa fare contro la puzza dei piedi

Qualche volta capita a sentire l’espressione che i piedi puzzano come il formaggio. In effetti non è solo un modo di dire perché gli scienziati hanno scoperto qualcosa di interessante. Quando i piedi non si lavano spesso prolifera un batterio in particolare. Questo insieme a qualcun altro che gli fa compagnia creano il tipico odore di formaggio. Gli scienziati hanno scoperto che lo stesso odore si trova nel formaggio olandese Limburger, in cui è presente lo stesso tipo di batterio. Perciò l’espressione che si usa popolarmente ha anche un fondamento scientifico.

Per evitare la puzza di piedi la cosa migliore è un lavaggio regolare soprattutto prima di andare a dormire e anche una buona asciugatura. Alla fine si può utilizzare del talco anche a base di mentolo così che dia una sensazione di fresco, molto gradita quando fa caldo.

Il pediluvio contro il caldo

Quando il caldo è tanto le nostre gambe ne soffrono. La circolazione si appesantisce e la parte bassa delle gambe rischia di gonfiarsi o dare quella sensazione di pesantezza.

Un pediluvio è la cosa migliore in questi casi. Può dare sollievo alle gambe e inoltre aiuta anche a eliminare quel cattivo odore che a volte si forma sui nostri piedi. La ricetta è comune ma l’efficacia è comprovata dal fatto che era un pediluvio abituale delle nostre nonne.

3 elementi da mettere in acqua

Per aiutare le gambe a sopportare meglio la fatica del caldo basta che li aiutiamo con un pediluvio di qualche minuto. Prepariamo una bacinella con acqua non fredda ma leggermente tiepida alla quale aggiungiamo del sale marino nella quantità di un paio di cucchiai. Facciamo in modo che il sale si sciolga e aggiungiamo anche un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio. Una volta che il bicarbonato e il sale si sono sciolti, possiamo profumare il nostro bagno dei piedi con degli oli essenziali.

Sceglieremo così quelli che più danno sensazione di freschezza e di sollievo. Possiamo aggiungere qualche goccia di olio essenziale di lavanda oppure di menta. I nostri piedi così avranno l’aiuto del bicarbonato contro i cattivi odori e del sale marino con proprietà drenanti e antisettiche.

Un pediluvio che ci aiuterà nei periodi di caldo ad avere gambe più leggere.

