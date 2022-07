Dopo un inizio settimana da incubo, con le quotazioni che sono andate a segnare minimi vicini a quelli di marzo 2022, il Ftse Mib Future ha dato un’incredibile prova di forza. Dopo settimane di indecisione, i rialzisti hanno rotto gli indugi e preso il sopravvento.

D’altra parte, come fatto notare in passato, livelli oltre i quali sarebbe potuta esserci inversione erano molto vicini. Ecco, quindi, che con la chiusura del 8 luglio il Ftse Mib Future conferma l’inversione rialzista e adesso punta obiettivi molto ambiziosi.

Il Ftse Mib Future conferma l’inversione rialzista e adesso punta obiettivi molto ambiziosi: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 7 luglio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 21.656, in rialzo dell’1,02% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dell’1,97%.

Time frame giornaliero

La seduta di martedì 5 luglio è stata veramente drammatica con le quotazioni che hanno perso oltre il 3%. A volte, però, bisogna toccare il fondo per ripartire ed è quanto successo nelle 3 sedute successive. Dopo l’indecisione di mercoledì, infatti, le sedute di giovedì e venerdì sono state tutte al rialzo. Per capire l’importanza di queste 2 sedute basti pensare che era da maggio che non si vedevano 2 giorni consecutivi chiudere al rialzo.

A questo punto, quindi, potrebbe avere preso il sopravvento la proiezione rialzista indicata in figura dalla linea tratteggiata. In questo scenario l’obiettivo più probabile passa per area 23.060. A seguire, poi, gli obiettivi successivi potrebbero passare per area 25.540 e 28.000.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 21.500 metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Sul settimanale potrebbe essersi configurato un movimento da manuale. Come si vede dal grafico, infatti, dopo avere segnato un minimo inferiore le quotazioni hanno accelerato al rialzo andando a chiudere sopra l’importante resistenza in area 21.500.

Un chiaro segnale rialzista che, però, va confermato da una chiusura settimanale superiore a 22.200. Come si vede dal grafico, infatti, già in passato questo livello ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Settimana prossima, quindi, monitorare con attenzione questo livello in chiusura settimanale.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere nuovamente il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 21.500.

