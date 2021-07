Durante il periodo estivo indiscutibilmente si ha più tempo da dedicare a sé. Oggi infatti vediamo i libri da leggere sotto l’ombrellone per un’estate 2021 tra relax e cultura. Avendo più tempo per sé, si ha tempo anche per qualche interessante lettura estiva.

I libri da leggere sotto l’ombrellone per un’estate 2021 tra relax e cultura

I libri estivi devono essere piacevoli e leggeri da leggere. Quindi ad esempio evitiamo “Guerra e Pace” del russo Lev Tolstoj e prediligiamo narrative diverse. Vediamo allora qualche libro da portare sotto l’ombrello per una vacanza tra relax e cultura.

“Quando si avvera un desiderio”, Nicholas Sparks

Un autore sicuramente molto famoso. Molti film di successo nascono proprio dai suoi bestseller. Nel 2021 ha pubblicato il suo nuovo libro “Quando si avvera un desiderio”, e gli ingredienti per essere un libro di successo li ha tutti. Sparks nel libro racconta la storia di Maggie, una giovane donna che ha nascosto da tempo qualcosa in fondo al suo cuore. Solo una persona riuscirà a farle mettere in discussione tutto, cambiando la sua visione della vita.

“Gli amori difficili”, Italo Calvino

Diventato Oscar Mondadori “Gli amori difficili” di Calvino è un’interessante lettura da fare sotto l’ombrellone. Diversa, ma sicuramente interessante. Questa è una raccolta di quindici novelle, dove il tema dominante è l’amore e la difficoltà di comunicazione, una zona di silenzio al fondo dei rapporti umani.

“L’ultima lettera d’amore”, Jojo Moyes

Da un po’ si sente parlare di questo titolo, e questo perché da poco Netflix ha aggiunto il film alla sua videoteca. Tutto però nasce dal libro di Jojo Moyes. Un libro che racconta la storia di una giornalista che trova delle lettere d’amore del 1960. Da quel momento in poi presente e passato si intrecceranno e l’amore di oggi si confonderà con quello di ieri.

