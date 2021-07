“Mens sana in corpore sano”, così scriveva Giovenale nella sue Satire. Con l’andare del tempo però alcune cose iniziano a indebolirsi: i muscoli, le ossa e anche alcuni organi. Questo però non significa che anche il nostro cervello debba perdere la salute. Anzi, dopo una certa età possiamo migliorare la salute del cervello con questi divertenti esercizi che daranno benefici a tutto il corpo. Molti esperti infatti consigliano di fare degli esercizi che aiutano la mente e il corpo.

Quando ci si muove e si fanno degli esercizi a trarre beneficio da questi non è solo il corpo, ma anche il cervello. Infatti una meta-analisi pubblicata sul Journal of the American Geriatrics Society evidenzia come piccoli esercizi del corpo come ad esempio il Tai Chi oppure la danza possano migliorare i vari stili cognitivi e la memoria. Gli esercizi non devono essere eseguiti in modo troppo veloce, devono essere infatti movimenti lenti o moderati. Questo specialmente per i passi di danza. Il Tai Chi, infatti, è famoso peri suoi movimenti lenti e rilassanti.

Ma il Tai Chi serve anche ad altro

Lasciamoci per un momento alle spalle i movimenti di danza e concentriamoci solo sul Tai Chi. Questo esercizio, meglio se praticato all’aria aperta, sembra essere fenomenale. Infatti, secondo uno studio pubblicato sul JAMA Internal Medicine, il programma Tai Ji Quan è in grado di ridurre il rischio di caduta nelle persone anziane. Questo perché chi pratica i vari esercizi di Tai Chi è in grado di migliorare il proprio equilibrio. E se il nostro equilibrio è migliore, la mente è sana, le ossa sono in allenamento e il rischio di caduta è inferiore.

Approfondimento

