L’estate regala alcuni fra i frutti più deliziosi e salutari. La loro dolcezza può far pensare che non siano adatti a chi fa attenzione alla linea. Niente di più sbagliato! Al contrario, c’è un alimento che addirittura aiuta a mantenersi in forma. Uno studio scientifico ne svela infatti le utilissime proprietà.

Pochi sanno che questo amatissimo frutto estivo tiene lontani obesità e tumori

I lamponi, ormai, si trovano nei supermercati tutto l’anno. Tuttavia, la loro vera stagione inizia proprio adesso: fra la tarda estate e l’inizio dell’autunno. Questo è dunque il momento perfetto per farne il pieno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A ringraziare non sarà solo il palato, ma anche tutto l’organismo. In effetti, il lampone è una vera e propria miniera di nutrienti preziosi: vitamine, minerali e polifenoli. Non è un caso che sia uno dei primi alimenti conosciuti dall’uomo e sfruttati per le proprietà terapeutiche. Alcuni dei benefici del lampone sono ben noti, ma pochi sanno che questo amatissimo frutto estivo tiene lontani obesità e tumori. Eppure si tratta di proprietà confermate dagli esperti.

Lo studio scientifico

Da tempo si pensa che i lamponi possano essere utili a chi ha problemi con il peso. La probabile conferma arriva da uno studio scientifico pubblicato su Life Sciences.

I ricercatori si sono concentrati sui chetoni, sostanze contenute nei lamponi e sfruttate anche come aromi nei cibi e nei cosmetici. I chetoni sono in grado di intervenire sul metabolismo dei grassi. In particolare, aiutano l’organismo a scindere i trigliceridi. Gli scienziati hanno quindi concluso che i lamponi sono utili per contrastare l’obesità.

Per quanto riguarda i trigliceridi alti, peraltro, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale: in particolare, è importante assumere questa vitamina.

Ma tornando ai lamponi, i benefici non si fermano alla lotta contro l’obesità. Questi frutti sono anche utili per tenere alla larga i tumori. Sono infatti molto ricchi di sostanze dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, che aiutano l’organismo a prevenire l’insorgere del cancro.

In particolare, lo studio già menzionato evidenzia il ruolo dell’acido ellagico dei lamponi contro il tumore al fegato, all’esofago e ai polmoni.

Approfondimento

Quasi nessuno lo compra mai ma questo ortaggio può abbassare la glicemia e prevenire i tumori