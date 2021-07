Non c’è stagione che tenga! È sempre tempo di gustare una succulenta e golosa lasagna.

Di questo piatto eccezionale esistono una miriade di ricette e versioni, una più buona dell’altra.

Con il caldo e le temperature roventi di fine luglio, però, la lasagna tradizionale ricca di pomodoro, carne e mozzarella non è proprio l’ideale. Tuttavia, basta ricercare sul web per entrare in un mondo di prelibatezze a cui resistere sarà praticamente impossibile.

É questa, invece, la lasagna del momento più incredibile di sempre, squisita e cremosa è ideale per chi vuole fare un figurone in pochi minuti. Quest’oggi, a far impazzire grandi e piccini ci pensa la lasagna fredda salmone e zucchine. In questo caso, non si utilizzeranno i famosi quadrati di pasta. Infatti, questo primo piatto molto raffinato, delicato ma anche facilissimo e veloce, non prevede l’uso della pasta ma prende spunto dalla famosissima lasagna tradizione per la sua composizione.

Dunque, basteranno solo 10 minuti per questa semplicissima lasagna estiva, fresca e cremosa da provare subito!

Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti per 6 persone

800 g di zucchine;

600 g di salmone affumicato;

400 g di caciotta o mozzarella;

300 g di maionese;

sale, olio e basilico q.b.

Solo 10 minuti per questa semplicissima lasagna estiva, fresca e cremosa da provare subito! Procedimento

Per portare in tavola una squisita lasagna fredda bisognerà lavare, pelare e tagliare a fette sottili le zucchine. Far sbollentare le zucchine per qualche minuto e poi si consiglia di far riposare le zucchine in uno scolapasta per eliminare l’acqua in eccesso. Successivamente condirle con olio e sale. Poi, tagliare a fette sottili anche la caciotta.

A questo punto, in una pirofila disporre il primo strato di zucchine. Coprire con le fette di salmone affumicato e poi insaporire con uno strato di maionese e qualche fogliolina di basilico. Creare in successione gli altri strati allo stesso modo.

Infine, si consiglia di termine con una fettina di caciotta grattugiata. Ed ecco che in tempo record la nostra lasagna fredda salmone e zucchine riuscirà a sorprendere in modo sfizioso tutti gli ospiti.