Gli italiani, si sa, leggono sempre meno libri. Molte persone non amano leggere, ma altre amerebbero farlo ma sono impossibilitati per la carenza di tempo libero. In realtà, se seguiamo alcuni consigli è semplice trovare tempo per leggere, basta organizzarsi. Oggi vogliamo parlare di una categoria particolare di libri, i libri che ogni casalinga dovrebbe avere in casa per vivere meglio.

Consigli senza tempo

L’economia domestica è un’antica arte, in tempi passati veniva addirittura insegnata a scuola. Ora non viene più insegnata e spesso a causa di ciò si sono perse molte conoscenze indispensabili in casa.

Se però sapremo seguire i giusti libri potremo avere a disposizione dei consigli validissimi che ci possono salvare la vita nelle faccende domestiche e nella gestione casalinga.

Il primo libro che pensiamo dovrebbe figurare nella cassetta per gli attrezzi di chi si occupa della casa è La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene, del celebre gastronomo italiano Pellegrino Artusi. Questo libro è una bibbia della culinaria italiana, in cui sono presenti le ricette dei più famosi piatti italiani. Se vogliamo conoscere a fondo le ricette della tradizione dobbiamo assolutamente leggere questo libro ed averlo sempre a portata di mano.

Un secondo libro che proponiamo è il celeberrimo L’arte del riordino di Marie Kondo, la celebre esperta di ordine giapponese. Questo libro è stato rivoluzionario perché ha sistematizzato in maniera quasi scientifica la tecnica dell’ordine e ci ha insegnato i migliori metodi per mantenere l’ordine in casa e in ufficio.

I libri che ogni casalinga dovrebbe avere in casa per vivere meglio

Di liste si libri significativi da leggere almeno una volta nella vita ce ne sono molte. Oggi abbiamo riassunto due tra i libri che secondo noi sono necessari da avere per chiunque voglia avere una casa pulita, ordinata e voglia essere un buon cuoco.

Cosa aspettiamo a procurarci questi libri e a seguirne in consigli?