Un cane adulto nella sua vita ha pochi gesti che gli trasmettono sensazioni molto dolci e che gli procurano belle sensazioni. Un gesto che qualche volta facciamo al cane senza però sapere perché gli ricorda qualcosa di molto particolare. Ecco perché è dolcissimo cosa pensa il cane quando facciamo questo gesto nei suoi confronti.

Gesti d’affetto

Il cane ha un modo di mostrare il suo affetto che è un po’ diverso, ma poi non troppo da quello dell’uomo. Per mostrare che ci vuole bene, lo può fare per esempio mettendosi a sedere accanto a noi oppure incollando il suo corpo alla sedia o alla nostra gamba.

Quando noi vogliamo esprimere affetto o apprezzamento al cane, a volte abbiamo un gesto che di per sé il cane non usa, ma che nonostante ciò gli procura una grande gioia e commozione.

È dolcissimo cosa pensa il cane quando facciamo questo gesto nei suoi confronti

Per noi è comune tra giovani passeggiare insieme, mettere un braccio al collo e far partire una “pacchetta d’amicizia”. È un modo per esprimere simpatia, che in genere è sempre molto accettato.

Questo gesto a volte lo facciamo anche nei confronti del nostro amico a quattro zampe. Un gesto che non fa parte del repertorio del cane, ma che nonostante tutto sortisce lo stesso l’effetto sperato. Il cane interpreta il gesto in modo positivo, anzi gli da un senso di dolcezza.

Un dolce ricordo

La pacchetta ricorda al cane il muso della mamma. Quando erano ancora dei cuccioli e stavano tutti insieme a succhiare il latte oppure ammassati uno sull’altro, ogni tanto la mamma li separava col suo muso con dei piccoli tocchi sul dorso.

Questo ricordo dell’infanzia riemerge quando diamo una pacchetta al nostro cane e per lui è un momento speciale. Oltre a ricordargli la mamma, allo stesso tempo conferma il nostro ruolo come genitore che si prende cura di lui. Due motivi che lo rassicurano e gli donano piacere.

