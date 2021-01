All’inizio dell’anno ci siamo impegnati con la lista dei buoni propositi. Man mano che il tempo passa ci rendiamo conto che non è sempre così facile mantenere le promesse fatte a sé stessi.

In molti abbiamo espresso il desiderio di leggere più libri con l’inizio del nuovo anno, ma non è sempre così facile. Oggi condivideremo alcuni consigli che potranno aiutarci a farci trovare il tempo per leggere più libri.

Tecniche per diventare lettori efficaci

Per leggere abbiamo bisogno di tre cose: il tempo, lo spazio e un libro.

L’ostacolo più grande per molti è la mancanza di tempo. In realtà spesso non è il tempo a mancare, ma un’organizzazione efficace. Le statistiche ci dicono che tutti noi trascorriamo molto tempo al cellulare. La maggior parte del tempo lo sprechiamo in attività inutili. Dobbiamo quindi evitare di perdere tempo al telefono. Per farlo possiamo seguire questi consigli. Il tempo guadagnato potremo utilizzarlo per leggere.

Per leggere è necessario avere uno spazio adeguato. Dobbiamo poterci concentrare e focalizzarci sul libro. È necessario evitare disturbi o stimoli esterni. Per ovviare ai disturbi che potremo avere a casa nostra possiamo isolarci con delle cuffie o dei tappi per le orecchie.

Ora che abbiamo un posto adatto alla lettura e abbiamo trovato il tempo dobbiamo trovare il libro adatto. La lettura non è un obbligo ma un piacere. Dobbiamo scegliere libri consoni al nostro gusto e che ci interessino davvero.

Una tecnica che è efficace per monitorare i progressi fatti come lettori è segnarsi su un foglio i libri letti e quelli che si vorranno iniziare. Per aiutarci in questa attività esistono anche alcune app.

Come riuscire a leggere più libri

La lettura è un’abitudine, pertanto va allenata e rafforzata. Inizialmente potrà sembrare difficile leggere con costanza quotidianamente. Una volta che ci saremo abituati a trovare un momento dedicato alla lettura ci verrà molto naturale.

Quello che dobbiamo fare è mettere la lettura in cima alle nostre priorità, in questo modo potremo riuscire a leggere più libri.