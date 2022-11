5 esercizi veloci che aiuterebbero a perdere la pancia e allenare gli addominali

Ritrovare la forma fisica è un obiettivo al quale molti aspirano. Ma quella maledetta pancia che non vuole andarsene sembra spesso un ostacolo insuperabile ai fini del suo raggiungimento. I chili di troppo sono antiestetici, ma con la giusta determinazione e un buon piano d’allenamento si potrebbe eliminarli. Ovviamente, a tutto ciò andrebbe abbinata una dieta costante formata da ricette sane e ricche di benefici. Ma, nel frattempo, potremmo eseguire 5 esercizi veloci che aiuterebbero a perdere la pancia e mettere di nuovo in mostra un fisico snello e sano.

Cosa fare prima di iniziare l’allenamento

La fretta è cattiva consigliera, come dice un ben noto proverbio. Per questa ragione, prima di intraprendere qualsiasi attività fisica, dovremmo prendere delle precauzioni. In fin dei conti, c’è in gioco la nostra salute. Prima di tutto, potremmo fare un check up dal medico di fiducia, soprattutto se di recente non abbiamo sostenuto nessuna visita. Opportuni esami aiuteranno a scegliere il tipo di allenamento più adeguato. Così da stabilire uno specifico programma in base alle proprie condizioni cliniche.

E proprio la scheda d’allenamento dovrebbe tenere conto dello stato di salute, oltre che del fine che si vuole perseguire. Questo discorso vale anche per chi non svolge esercizio fisico da tempo, pur restando in perfetta forma. Ricordiamoci anche che il carico di lavoro dovrebbe sempre tenere conto delle nostre capacità. Se siamo dei principianti dovremo aver pazienza e iniziare ad allenarci in modo controllato, per progredire nel corso delle settimane. Col tempo e la costanza nel seguire le indicazioni fornite, potremmo magari finalmente raggiungere il nostro peso forma.

Come dimagrire con 5 esercizi veloci che aiuterebbero a perdere la pancia e snellire i fianchi

Un ottimo esercizio per lavorare sul pacchetto addominale prevede i plank. I classici li conosceremo probabilmente tutti. Proprio per questo potremmo procedere con una variante altrettanto efficace: i plank con rotazione. Per eseguirli dovremo partire dalla classica posizione prona. Appoggiamo le mani a terra e ci poggiamo, posteriormente, sulle punte dei piedi. A questo punto effettuiamo una rotazione del busto, prima a destra poi a sinistra. Durante il movimento ruotiamo anche il capo e alziamo un braccio verso l’alto.

Proseguiamo con l’esercizio chiamato “superman”, utile anche per la zona lombare e i glutei. Ci mettiamo a pancia in giù sul tappetino, con le gambe ben distese e le braccia allungate oltre la testa. Dopodiché solleviamo queste ultime contemporaneamente al petto, espirando bene. Possiamo anche cercare di mantenere la posizione per qualche secondo prima di riabbassarci. I più allenati potrebbero provare ad alzare anche le gambe.

Un buon esercizio per il retto addominale riguarda invece i knee crunch. I cosiddetti addominali a ginocchia sollevate si eseguono partendo supini, con le ginocchia piegate e i piedi saldi a terra. Nello svolgimento dovremo alzare le ginocchia mantenendole flesse e sollevare il busto tenendo le mani dietro la nuca.

Gli heel touches sono perfetti, invece, per i muscoli obliqui. La posizione di partenza è quella degli addominali tradizionali. Questa volta, però, dovremo tenere le braccia inizialmente lungo i fianchi. Per eseguire l’esercizio dovremo alzare leggermente le spalle e portare le mani verso i rispettivi talloni, alternandole.

Concludiamo la sessione con il vacuum addominale. Questo esercizio prevede un’intensa respirazione, che permette di tonificare efficacemente i muscoli interessati. Iniziamo espirando tutta l’aria in eccesso, quindi inspiriamo e spingiamo in dentro la pancia. Teniamo la posizione per diversi secondi, poi ripetiamo tutto da capo.

Quale sport sarebbe utile per dimagrire?

Gli esercizi di tonificazione sono adatti a definire il fisico e aumentare la massa muscolare. Ma se volessimo trarre il massimo vantaggio dall’allenamento, non dovremmo rinunciare all’attività aerobica. Questo significa che un po’ di corsa fatta bene o bicicletta potrebbero aiutarci a eliminare la ciccia in più. Altri validi esempi riguardano la marcia oppure lo sci di fondo. Insomma, tutto ciò che coinvolgerebbe un alto numero di muscoli e permetterebbe di bruciare tante calorie.