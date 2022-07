La settimana astrologica che va dall’11 al 17 luglio sarà caratterizzata dalla Superluna piena in Capricorno. La Luna essendo il nostro satellite avrà non poco influsso sulla nostra vita affettiva. L’oroscopo ci offre delle occasioni e sta a noi coglierle. Soprattutto l’ambito familiare riceverà la luce dalla Luna, facendo apparire tutto più chiaro. Altri transiti lunari in Acquario e Pesci. In questo articolo vedremo di far chiarezza anche su alcuni luoghi comuni che non trovano corrispondenza con la realtà.

I giorni d’oro della prossima settimana per Ariete, Cancro e gli altri segni e i luoghi comuni da sfatare sui 12 dello Zodiaco

Si dice che l’Ariete delinei una personalità aggressiva. Il pianeta che li governa, Marte, può indurre in errore. In realtà sono terribilmente onesti e il loro giudizio può essere molto schietto e crudo. L’Ariete sa però benissimo tenere a bada la propria indole fumantina e dosare il primo impulso di aggressività. Mercoledì 13 luglio è il segno zodiacale che gli astrologi indicano come il migliore dell’oroscopo.

Toro

Toro viene spesso etichettato come un tipo testardo ma in realtà ha un’estrema determinazione e resistenza. Quando i Toro hanno deciso che un obiettivo ne valga la pena allora possono resistere a lungo nella crociata per ottenere quel risultato. Spesso viene confusa la perseveranza con la testardaggine. Il giorno migliore sarà proprio lunedì 11.

Gemelli

I Gemelli erroneamente sono etichettati come imbroglioni e poco amichevoli. In realtà questo segno è governato da Mercurio, pianeta smart della comunicazione e della curiosità. L’interazione con gli altri è molto importante per i Gemelli. Mercoledì 13 e giovedì 14 grazie alla Luna in Capricorno, i Gemelli avranno una grande grinta.

Cancro

I cancerini sono spesso denominati come “lunatici” ed “infelici”. La sensibilità che li connota può farli apparire volubili. Questo è solo perché assorbono i problemi altrui e captano subito i risvolti della situazione. Buone possibilità con la Luna in Pesci per sabato 16 luglio.

Leone

La vena melodrammatico caratterizza il re dello Zodiaco. In realtà è l’eccessiva indole espansiva a far agire così il Leone. La parte del corpo migliore del Leone è la chioma e questo particolare denota la necessità di apparire del Leone. Il periodo positivo arriva da giovedì 14 fino a domenica e qui potrebbero avverarsi sogni coltivati da tempo.

Vergine

Scopriamo i giorni d’oro della prossima settimana per Ariete, Cancro ma anche per la Vergine. Quanti nati sotto il segno della Vergine sono apostrofati come “robot di precisione”. In realtà la Vergine è analitica e sa comprendere al volo la realtà. Le doti organizzative della Vergine saranno apprezzate da tutti già lunedì 11.

Bilancia

Indeciso od accomodante, che spesso non sa schierarsi. La Bilancia è come la rappresentazione grafica tendente all’equilibrio e come tale potrebbe cadere in preda ai dubbi. Questa settimana Venere metterà in crisi i rapporti di coppia ma domenica 17 sarà un’ottima giornata.

Scorpione

Gelosi ed impulsivi: questa coppia di aggettivi è spesso usata per delineare gli scorpioncini. L’animo così intenso caratterizza i nati di questo segno. Il forte sentire, lo Sturm und Drang sconvolge i sentimenti di questo sensibile segno zodiacale. Mercoledì 13 sarà la giornata migliore della prossima settimana.

Segno del Sagittario

Sempre con la valigia in mano e pronti a saltare sul prossimo treno. Non sempre la voglia di libertà del Sagittario, lo fa partire per nuovi lidi. Talvolta rimane ancorato a casa vista l’indole estremamente fedele. Buona la giornata di martedì 12.

Capricorno

Questo segno zodiacale viene descritto come il ragioniere dello zodiaco, meticoloso e precisino. In realtà i Capricorno saranno precisi ma non certo noiosi. Sanno bene come divertirsi anche in gruppo. La Luna giunge nel segno il 12. È il segno con maggiori energie e il migliore della settimana.

Segno dell’Acquario

L’Acquario è tacciato di essere freddo, arido. I nati dell’Acquario sono famosi per l’ipersensibilità e per non esser feriti dal rifiuto degli altri mettono la maschera del distacco. Giovedì 14 arriverà e supporto dell’Acquario la Luna.

Pesci

Vivono in un mondo a sé, sono artisti incompresi. Nulla di più falso. I nati dei Pesci hanno una forte interiorità e capiscono le persone prima degli altri. La settimana è davvero da Special One. Il prossimo weekend sarà una due giorni memorabile.

Questi erano I giorni d’oro della prossima settimana per Ariete, Cancro e gli altri segni con importanti transiti lunari.

