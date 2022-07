L’estate è ormai esplosa, spingendo le colonnine di mercurio a sfiorare i 40 gradi. Per questo, giardini, balconi e terrazzi diventano i luoghi più frequentati della casa, dove beccare un po’ di refrigerio alternativo al condizionatore. Renderli vivibili, allora, è la nostra missione già da inizio maggio, in previsione del grande via vai estivo.

L’arredo in plastica resistente, in legno o in vimini esce fuori dai cellofan e crea angolini davvero niente male. A questo si unisce la vegetazione che regala chiazze di verde, punteggiate dagli sgargianti colori dei fiori. Le piante, però, potrebbero non avere solo scopi decorativi ma potrebbero tornarci utili per fare da schermo a occhi indiscreti o per rivestire tratti di muro rovinato.

A tal proposito, potremmo valutare qualche varietà rampicante e resistente al calore, da far crescere su grigliati o pergolati. In alternativa, potrebbe andar bene anche una siepe, come quella che scopriremo nell’articolo di oggi, bella tutto l’anno ma meravigliosa in estate.

Ecco una pianta da siepe sempreverde diversa dall’alloro che cresce velocemente e fiorisce in estate, perfetta per giardini e balconi

Come dicevamo, per creare una barriera naturale tra noi e i vicini e tra noi e un angolo esterno che non ci piace potremmo tranquillamente usare una siepe.

Tuttavia, se parlando di questa varietà avessimo immaginato il classico alloro dovremmo fare un passo indietro. Infatti, nonostante sia bello, resistente, utile e profumatissimo si tratterebbe di una pianta vista e rivista.

Al suo posto, invece, potremmo coltivare l’Abelia, le cui caratteristiche rubacuori sarebbero:

zero caduta di foglie perché sempreverde;

resistenza a climi torridi o gelidi;

crescita rapida;

abbondante fioritura estiva.

Le varietà principali, poi, sarebbero due e dovremmo scegliere in base alle altezze da coprire.

Da una parte abbiamo l’Abelia grandiflora che raggiungerebbe un’altezza massima di 160-180 centimetri e avrebbe fiorellini bianchi o lilla. Dall’altra, invece, l’Abelia floribunda, che potrebbe raggiungere anche i 2 metri d’altezza, con fiori tendenti al rosso e maggiormente ramificata.

I segreti per la coltivazione perfetta

Quindi, ecco una pianta da siepe sempreverde diversa dall’alloro, ideale da tenere in giardino o sul balcone. L’Abelia non richiederebbe grandi cure o esperti pollici verdi per sopravvivere.

Innanzitutto, potremmo piantarla e coltivarla in piena terra o in vaso. In entrambi i casi dovremmo optare per un terriccio soffice e ben drenato grazie all’aggiunta di sabbia.

Per quanto riguarda il vaso, invece, andrebbe bene una classica fioriera rettangolare e profonda almeno 50 centimetri. Poi, potremmo posizionarla sia in un luogo soleggiato che a mezz’ombra, a patto che l’habitat che le troviamo sia riparato dal vento.

Per quanto riguarda l’innaffiatura dovremmo ricordarci di dare l’acqua almeno una volta a settimana, senza lasciare ristagni nel caso in cui fosse presente il sottovaso.

Per quanto riguarda la concimazione potremmo procedere ogni 20-30 giorni e dovremmo utilizzare un fertilizzante liquido ricco di potassio e azoto. Infine, dopo il periodo di fioritura dovremmo potarla per migliorare la forma ed evitare una crescita incontrollata.

Lettura consigliata

Per salvare un’orchidea marcia, secca o senza radici e farla riprendere velocemente basterebbe questo trucchetto a costo zero