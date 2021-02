Se vogliamo un gattino da compagnia con cui giocherellare e di cui prenderci cura abbiamo l’imbarazzo della scelta. Nelle nostre città moltissimi gattili sono pieni di gatti in attesa di adozione.

Se invece siamo cultori dei gatti di razza con tanto di pedigree potrebbe non importarci di spendere soldi per acquistare un micio.

Oggi parleremo dei gatti più cari del mondo e perché valgono tanto.

Felini da record

Al mondo esistono centinaia di razze di gatti, da quelle più pregiate a quelle più comuni.

Una delle razze più costose è sicuramente il gatto del Bengala. Di creazione recente, è frutto dell’incrocio con un gatto leopardo dell’Asia. Il suo prezzo può variare dai 1.000 sino ai 2.500 euro ed è un gatto caratterizzato da una dimensione notevole.

Poi abbiamo il gatto Savannah, incrocio di altre due razze pregiate. Data la rarità di questa razza il prezzo può toccare addirittura i 20 mila euro.

Un gatto molto in voga è di origine scozzese e ha un caratteristico muso imbronciato, con le orecchie all’ingiù. Stiamo parlando dello Scottish fold, che può costare dai 200 euro ai 1.000.

Nella nostra lista non possiamo non citare il celebre gatto Persiano. Caratterizzato da un pregiato pelo può valere fino a 1.000 euro.

Anche molto costoso è lo Sphynx, il gatto completamente senza pelo. Di origini canadesi è un gatto da appartamento e può costare sino a 2.000 euro.

Terminiamo la lista parlando del gatto dell’Isola di Man, unico al mondo. Questa razza è celebre per non avere la coda. Si trova in commercio da 300 euro sino a 3000 euro.

I gatti più cari del mondo e perché valgono tanto

In questo elenco abbiamo parlato di alcuni tra i gatti più pregiati e più costosi del mondo. Spesso il loro valore è dato dalla rarità o dalla bellezza che li caratterizza. Ricordiamo che ognuno di questi gatti ha bisogno di cure specifiche ed è delicato e fragile.

