Esiste un problema che molti gatti hanno e che può essere molto pericoloso. Questa malattia ha sintomi molto dolorosi per i nostri amici a quattro zampe e ha un’origine spesso psicosomatica. Stiamo parlando della cistite da stress, disturbo molto diffuso tra i gatti.

In questa guida parleremo delle cause, dei sintomi e di possibili rimedi per prevenirla.

La cistite felina da stress

Molto spesso la cistite nei gatti si presenta come conseguenza di uno stress. Questa cistite non ha un’origine batterica, ma presenta gli stessi sintomi di una simile infezione. Spesso avviene un sanguinamento e difficoltà ad urinare. Spesso è presente sangue nell’urina. Molto spesso il gatto orina in giro per la casa, negli angoli e contro i muri, nonostante sia solito utilizzare la lettiera.

Oltre a ciò, il nostro gatto può apparire stressato e irrequieto e miagolare in maniera lamentosa.

La causa di questo problema è molto spesso lo stress, e aumenta il rischio se il gatto è in sovrappeso.

Cause e prevenzione

Il gatto può trovare stressanti alcune situazioni di novità in casa, come l’arrivo di un ospite, una nascita, un trasloco, oppure i litigi con altri animali domestici presenti. Il gatto è un animale molto sensibile che rimane turbato se viene sgridato o maltrattato. A volte può sviluppare un’infiammazione del tratto urinario per una causa di questo tipo.

Dato che la cistite felina potrebbe degenerare in complicazioni più gravi, è bene intervenire subito. Il gatto deve essere portato da un veterinario, che dopo le visite di rito prescriverà un farmaco adatto a ristabilire l’equilibrio del felino e a lenirne il dolore.

Come prevenire questa comune malattia dei gatti

Possiamo anche prevenire in alcuni modi questo fastidioso problema. Possiamo iniziare a dare una quantità di acqua maggiore al gatto, riempiendo e rinnovando maggiormente la sua ciotola.

Inoltre, esistono in commercio alcuni cibi specifici per la prevenzione delle malattie dell’apparato urinario. Questi mangimi possono essere un po’ più cari, ma possono essere un buon investimento sul lungo termine, soprattutto per la salute. Qui altri consigli su come nutrire i nostri gatti.

Ecco alcune accortezze per prevenire questa comune malattia dei gatti.