Il collezionismo è un Mondo tanto affascinante quanto sconfinato ed è per questo che anche gli oggetti più insospettabili potrebbero avere un valore vertiginoso. Chi per esempio ha il vizio di accumulare i tanti oggetti della propria vita in dispensa o cantina potrebbe nascondere un tesoro senza saperlo. A tal proposito faremmo bene a controllare nel ripostiglio se abbiamo uno di questi vecchi oggetti perché oggi valgono una miniera d’oro.

Dischi, mobili, vecchi videogiochi o capi d’abbigliamento vintage sono tutte risorse che davanti al giusto acquirente potrebbero fruttare un bel gruzzolo. Ma, se c’è qualcosa che riveste egregiamente nell’immaginario collettivo il collezionismo, quello è il Mondo delle monete.

I fortunati che trovano questa rara moneta da 2 euro esulteranno perché potrebbe valerne 15.000

Le monete da collezione sono spesso riconosciute come oggetti d’antiquariato che grazie alla loro rarità diventano il sogno proibito di tanti appassionati. Sono numerose le piattaforme sulle quali gli esperti sono in cerca di monete rare come potrebbero essere le vecchie lire. Ad esempio, se ne possediamo qualcuna risalente agli anni ’40 potrebbe essere una buona idea rispolverarle. Alcune serie di lire tra il ’46 e il ’47 avrebbero assunto valori davvero interessanti. È il caso delle 5 Lire Uva del 1946 coniate dalla Repubblica Italiana che se ben conservate potrebbero fruttare circa 1.200 euro.

Ad ogni modo, non tutti hanno avuto la fortuna di ereditare vecchie monete ma non c’è da preoccuparsi perché anche quelle moderne potrebbero darci una bella soddisfazione.

La rara moneta italiana da 2 euro

Ed infatti potrebbero esserci ottime notizie per i fortunati che trovano la rara moneta di cui stiamo per parlare. Come già detto più volte, anche le monete più moderne possono assumere valori ragguardevoli grazie ad alcuni errori di conio presenti su esse.

È il caso di questa moneta da 20 centesimi che grazie agli errori di conio ne potrebbe valere 10.000.

Oggi, invece, parleremo di una moneta rara (a detta del venditore) in vendita su un noto sito di acquisti online dal valore di 15.000 euro.

Questa è una moneta italiana del 2005 raffigurante il Divin Poeta, Dante Alighieri, che grazie agli errori di conio è messa in vendita 15.000 euro.

Come riportato dal venditore sul sito a rendere unica la moneta sarebbe l’assenza di ben 7 stelle che rappresentano gli stati dell’Europa. Sul rovescio poi è assente la “O” di euro, le 12 stelle dei Paesi fondatori e sarebbe presente anche un errore di stampa sul 2.

Contano più gli esperti dei feedback

Tutte queste caratteristiche avrebbero spinto il proprietario a vendere la moneta a 15.000 euro. Sebbene questo abbia oltre 200 recensioni positive, prima di concludere qualsiasi affare è sempre opportuno fare riferimento ad un esperto.