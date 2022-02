L’oroscopo dice che sarà un fine settimana fortunato in amore per 3 segni mentre sia Scorpione che altri 2 segni farebbero bene a non commettere questo grosso errore

Gli astri sono sempre pronti a consigliarci sulle cose migliori per noi. Non a caso, sono in tanti che si fidano delle influenze del loro segno zodiacale. L’oroscopo dice che sarà un fine settimana fortunato per alcuni segni, soprattutto in amore.

L’Ariete farebbe bene a progettare una gita fuoriporta. Questa settimana, infatti, nasconde tante insidie e ciò di cui avremo bisogno sarà staccare la spina e ripensare a tutto, lontani da casa. Anche in amore, siamo in un momento di stasi.

Il Toro avrà segnali positivi fin da giovedì. Nel weekend, sarà il caso di tirare le somme su un progetto lavorativo e concederci un’uscita con la persona che tanto ci interessa. L’amore, da metà febbraio, sembra sorriderci.

I Gemelli provino, nel fine settimana, a ricucire i rapporti con il partner. Siamo troppo individualisti e, spesso, preferiscono camminare da soli che in due. Chiarirsi col partner non sarebbe così male.

Leone fortunato in amore mentre la Vergine pensi di più agli affetti più cari

Il Cancro avrà bisogno di fare un po’ di ordine. Fine settimana perfetto per rispondere alle mail, sistemare le nostre carte. In amore questo è un periodo che premia il nostro essere audaci. Perché sprecarlo?

Nell’amore, il Leone ha gli astri più favorevoli dal prossimo mercoledì. I single dovrebbero sistemare il proprio profilo Instagram, commentare i post di qualcuno che a loro piace. Gli astri ci sono propizi, ma sta a noi darci da fare.

La Vergine provi a recuperare i rapporti con familiari e amici. Basterebbe un caffè insieme o una chiacchierata al telefono per farci sentire meglio. Anche perché siamo tentati da un tradimento e faremmo bene a confidarci con qualcuno di fidato.

La Bilancia sta vivendo un periodo di stress, ma gli astri ci dicono che miglioreremo. In questo weekend, prendiamoci un giorno tutto per noi, magari in una Spa dove farci coccolare.

I nati sotto il segno dello Scorpione si diano una calmata. A cosa serve aggredire gli altri? Magari, nel fine settimana, dovremo imparare a morderci la lingua. Meno male che almeno l’amore sembra sorriderci.

L’oroscopo dice che sarà un fine settimana fortunato in amore per 3 segni mentre sia Scorpione che altri 2 segni farebbero bene a non commettere questo grosso errore

Il Sagittario farebbe bene, nel weekend a pensare più a sé. Essere sempre disponibili finisce per sottrarre tempo prezioso da dedicare, magari, a chi conta davvero. Insomma, è il momento delle scelte.

Strana settimana quella del Capricorno. Se alcune persone ci indicano di fare una determinata cosa, forse faremmo bene ad ascoltarle. Magari, andando a vedere, sabato sera, il film che ci hanno consigliato. Che sia un segno del destino?

Sarà un fine settimana di lavoro per l’Acquario per mettere a punto un progetto che ci sta a cuore. Eppure, fino al 6 marzo, l’amore sorriderà e, quindi, meglio trovare un momento di evasione romantica.

I Pesci farebbero bene a dare spazio al lato artistico. Magari andando ad una mostra o mettendosi a dipingere o suonare. Ne gioverà anche il lavoro.