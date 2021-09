Siamo abituati a dare per scontato che le monete rare possano essere solo le antiche “lire” del nonno, magari ereditate e, scioccamente, smarrite chissà dove. In questo caso, sarebbe una buona idea salire in mansarda o scendere in cantina e rispolverare le vecchie monete, perché potrebbero valere una fortuna. Inoltre, come detto poco fa, anche le monete in euro possono assumere un valore esorbitante. Gli euro che più spesso acquistano valore nel tempo, sono quelli celebrativi, magari coniati per un evento in particolare. Altri, invece, fanno schizzare il loro valore alle stelle per i “difetti di conio”. Questi, sono errori della stampa della moneta che generalmente non vengono immessi nel mercato. Ma quando questo accade, diventano l’introvabile oggetto del desiderio dei collezionisti e una miniera d’oro per i più fortunati.

Chi trova questa rarissima moneta da 20 centesimi potrebbe mettere in tasca fino a 10.000 euro

Certo, potremmo arricchirci imparando che non con luce e gas ma così risparmiamo una valanga di soldi ogni giorno. Però, guadagnare una fortuna semplicemente andando a pescare tra le monete del resto del caffè, ha tutto un altro sapore. Infatti, può accadere che tra gli spiccioli ce ne sia uno particolarmente fortunato che vale una vera miniera d’oro. Per l’appunto, chi trova questa rarissima moneta da 20 centesimi potrebbe mettere in tasca fino a 10.000 euro secondo le stime di alcune aste online. Si tratta di una moneta da 20 centesimi francese venduta dal proprietario ad una cifra esorbitante grazie ai difetti di conio riportati.

Non tutte le monete escono col buco

I 20 centesimi francesi sono caratterizzati dalla classica immagine raffigurante i Paesi dell’Unione Europea e il 20 sul rovescio. Sul dritto invece, è raffigurata la Seminatrice, un simbolo identitario per la Francia, tanto da averlo conservato come eredità dalla vecchia moneta, i franchi. Beh, pare che a rendere speciali questi 20 centesimi non siano né il dritto né il rovescio, ma le piccole scanalature laterali. Sulla moneta fortunata, infatti, queste rientranze sono appena abbozzate, quasi assenti, e non allineate al resto della moneta.

Ogni moneta è una storia a sé

I fortunati proprietari, hanno messo in vendita la moneta raggiungendo somme prossime ai 10.000 euro ma, attenzione, non è tutto oro quello che luccica. Se mai avremo la fortuna di trovare una moneta rara, gran parte del suo valore dipenderà dallo stato di conservazione. Dunque ogni moneta è singola e il fatto che qualcuno decida di venderla ad un determinato prezzo, non ne determina il valore reale. Prima di qualsiasi affare, sempre consultare un numismatico.