Il raggiungimento dei massimi storici nell’agosto del 2020 sembra quasi sia stata una maledizione per il titolo ACEA. Da quel momento, infatti, è iniziata una discesa che sembra non avere fine. Dopo un tentativo, fallito, di riprendere la strada del rialzo dopo aver toccato il supporto in area 17,52 euro (II obiettivo di prezzo), le quotazioni hanno ripreso a scendere.

Ecco, quindi, che nell’ultimo anno il titolo ha avuto una performance negativa di circa 2 punti percentuali a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato oltre il 20%. Adesso, però, il III obiettivo di prezzo in area 15,61 euro è molto vicino e la penitenza per il titolo ACEA potrebbe essere agli sgoccioli.

D’altra parte il titolo presenta tantissimi punti di forza. Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. La società, poi, gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 11,26 per 2021 e di 10,67 per 2022, la società è tra le più economiche sul mercato. Infine, questo titolo è di grande interesse per investitori in cerca di rendimento. Allo stato attuale, infatti, il rendimento del titolo è del 4,9% ed è previsto in crescita per i prossimi anni.

Uno dei principali punti deboli di ACEA, invece, è quello legato alla sua posizione finanziaria. Se da un lato, infatti, l’indice di liquidità è di poco superiore a 1 sia nel breve che nel lungo termine, l’indebitamento è abbastanza elevato. Il rapporto Debito Totale/Capitalizzazione, infatti, è superiore al 250%.

Le raccomandazioni degli analisti hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 36% circa.

La penitenza per il titolo ACEA potrebbe essere agli sgoccioli. Quando tornare compratori secondo l’analisi grafica?

Il titolo azionario ACEA (MIL:ACE) ha chiuso la seduta del 22 febbraio in ribasso dello 0,18% rispetto alla seduta precedente a quota 18,21 euro.

Time frame settimanale

Dicevamo in precedenza che le quotazioni del titolo ACEA sono in ribasso da agosto 2021 e hanno quasi raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 15,61 euro. Da questo livello il titolo potrebbe rimbalzare e ripartire nuovi massimi storici.

È interessante notare, infatti, che la massima estensione di una nuovo possibile rialzo, si trova in area 23,6 euro.

Approfondimento

Forte rimbalzo dai minimi dei mercati a cavallo del set up mensile. Siamo alla svolta o da domani ci saranno nuovi ribassi?