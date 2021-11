Chi ha buttato questi vecchi oggetti si mangerà le mani perché oggi valgono tantissimi soldi.

Talvolta per pigrizia o a causa di una velata sindrome da accumulatori seriali, tendiamo ad ammassare i vecchi oggetti nelle nostre cantine e soffitte. Questi rimangono a prendere polvere per decenni fin quando non troviamo il coraggio e, improvvisamente, decidiamo di fare pulizia di fondo eliminando il superfluo. A fine pulizia avremo riempito sacchi e sacchi della spazzatura non sapendo che potremmo aver gettato una marea di soldi facili.

Molti infatti non sanno che quelle che per molto tempo abbiamo pensato solo come delle vecchie cianfrusaglie, oggi potrebbero valere una piccola fortuna.

Vecchi ricordi, grandi soddisfazioni

Se qualcuno ha passato gli anni ’80 a giocare con le vecchie consolle, al tempo non poteva immaginare di avere per le mani un tesoro. Il gusto del vintage, specialmente nel Mondo video-ludico ha spopolato portando alcuni giochi ad assumere un valore pari a 1.000 euro. Se abbiamo conservato consolle e giochi Nintendo e Super Nintendo corriamo a controllare se siamo in possesso di alcuni giochi. Il più quotato è Gamma Attack, che se perfettamente conservato può toccare vette fino a 50.000 euro.

Non solo monete

Ci sono casi in cui potremmo essere baciati dalla fortuna e scoprirlo semplicemente frugando nel resto del caffè. Ad esempio, chi trova questa rarissima moneta da 20 centesimi potrebbe mettere in tasca fino a 100.000 euro.

Se questa cifra sembra esorbitante, è nulla rispetto al valore di alcuni vecchi vinili musicali che ne potrebbero valere oltre 800.000.

È il caso del primissimo numero del White Album dei Beatles che ad oggi sembra essere l’album di maggior valore al Mondo. Se tuttavia, come presumibile, non siamo in possesso della prima copia, controlliamo tra i vecchi vinili, perché le copie del White Album, in presenza di alcune particolarità possono valere dai 1.500 a oltre 3.000 euro.

Più in generale, teniamo sott’occhio tutte le pubblicazioni del quartetto di Liverpool, come alcune edizioni dell’album “Love me do”, oggi stimate fino a 90.000 euro.

Chi ha buttato questi vecchi oggetti si mangerà le mani perché oggi valgono tantissimi soldi

Tuttavia, altri potrebbero essere gli oggetti che per molto tempo abbiamo visto come semplice spazzatura ma che oggi potrebbero regalarci grandi soddisfazioni.

È il caso delle vecchie boccette di profumo, in particolare quelle a stantuffo dei primi del ‘900.

Sempre grazie al ritorno del vintage, alcuni di questi contenitori sono diventati il sogno dei collezionisti disposti ad acquistarli a caro prezzo.

Infine, anche le vecchie macchine da scrivere tra anni ’20 e ’50 possono raggiungere un valore considerevole se tenute bene. Stesso discorso può essere fatto per le sedie a dondolo che sono diventate l’oggetto del desiderio degli antiquari.

