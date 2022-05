A rallegrare le tavole, ora, ci pensano loro: i fiori di zucca e di zucchina. Fanno capolino sui banconi dei reparti dell’ortofrutta tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Dei veri bocconcini di sapore che ricordano i prodotti genuini coltivati dai nostri nonni. Il periodo in cui possiamo deliziare il palato con i fiori di zucca non è così lungo. Per questo motivo, è meglio giocare d’astuzia e capire come conservarli più a lungo possibile. Alcuni trucchetti, ad esempio, sono utilissimi per assaporare queste inflorescenze dal sapore goloso anche dopo l’estate.

Una volta acquistati, bisognerà pulirli con cura ma senza rovinarli. Quindi, come fare? Anche in questo caso, le nonne sono una fonte preziosa di consigli pratici da non perdere. Tramandati da generazioni, infatti, anche i trucchetti per pulire i fiori di zucca senza correre il rischio di rovinarli.

I fiori di zucca saranno più buoni che mai con questi trucchetti della nonna, ecco l’antipasto goloso da non perdere

Per assaporare questi meravigliosi petali gialli esistono tantissime ricette. Probabilmente, i fiori di zucca in pastella sono i più gettonati della stagione. Un ottimo modo per servire un antipasto sfizioso che racchiude tutto il sapore della bella stagione, soprattutto grazie a qualche piccolo segreto di cucina.

Ingredienti

12 fiori di zucca;

300 di farina tipo 00;

300 g di acqua;

1 cucchiaino di lievito di birra secco;

5 g di sale;

olio di semi di arachidi per friggere.

Procedimento

Il segreto della ricetta in pastella è proprio la pastella. I fiori di zucca saranno più buoni che mai con questi trucchetti della nonna. Vediamoli insieme per realizzare una pastella semplicemente perfetta.

In una ciotola, mescolare la farina con il lievito di birra secco. Poi, aggiungere il sale. A questo punto va aggiunta l’acqua. Attenzione, perché va aggiunta a filo e poca alla volta. La pastella perfetta è quella morbida, non troppo liquida e soprattutto non appiccicosa. In alcuni casi, potrebbe anche non servire tutta la quantità d’acqua prevista dalla ricetta.

Coprire la pastella con la pellicola trasparente e lasciare lievitare circa un’ora. Intanto, pulire i fiori di zucca. Quando la pastella avrà raddoppiato il suo volume, scaldare l’olio in un pentolino dai bordi alti. Poi, immergere i fiori di zucca nella pastella (uno alla volta) e poi tuffarli nell’olio bollente. Basterà un minuto e mezzo di cottura per dei fiori di zucca spettacolari e ricchi di gusto.

