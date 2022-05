Ideale per una cena veloce, la ricetta di oggi è un vero asso nella manica quando il tempo scarseggia, ma si avvicina il momento di sedersi intorno al tavolo. Trovare il contorno giusto ad ogni occasione senza essere banali o ripetitivi non è sempre così facile come sembra. Molto spesso, infatti, bisognerà giocare di creatività per servire ad amici e parenti dei piatti sfiziosi, ma che non ci fanno perdere troppo tempo tra i fornelli.

La ricetta di oggi è perfetta per chi non ha troppo tempo da dedicare alla cucina. Difatti, è l’ideale per chi cerca un contorno facilissimo pronto in 15 minuti! Un ottimo accompagnamento per un menù a base di carne o di pesce. Perfetto, ad esempio, con le polpette speciali della nonna capaci di salvare la cena e il portagli in soli 10 minuti.

Sicuramente, scegliere ricette che possano essere preparate in anticipo diminuirà di molto il tempo in cucina. Per questo motivo, il contorno di zucchine e patate gratinate è un piatto strategico e goloso da replicare assolutamente. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti per 6 persone

1 zucchina grande;

5 patate novelle;

2 cucchiai di pangrattato;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

mezzo spicchio d’aglio

olio extravergine di oliva q.b.;

maggiorana fresca;

sale e pepe q.b.

Chi cerca un contorno facilissimo pronto in 15 minuti non può perdersi questa ricetta con zucchine e patate, consigliatissima

Ben rosolati, quasi croccanti, gli alimenti protagonisti di questo piatto meraviglioso sono anche economici perché molto spesso li abbiamo già. D’altronde, oggigiorno è piuttosto facile reperire zucchine o patate. Dunque, fare una scorta di questi alimenti è sempre una buona idea. Chi conserva le patate in casa, però, dovrebbe conoscere alcuni trucchetti della nonna per non farle germogliare troppo velocemente.

Ad ogni modo, la ricetta di questa sera parte proprio dalle patate. Sbucciarle e tagliarle a fette sottili con una mandolina. Stesso procedimento, poi, andrà fatto per le zucchine. A questo punto, prendere una teglia e ricoperta da carta da forno. Inserire le patate e le zucchine tagliate a rondelle. Poi, in una ciotola mescolare il parmigiano, il pangrattato, l’aglio e la maggiorana (precedentemente tritata). Insaporire anche un po’ di sale e un po’ di pepe. Condire le verdure con un filo d’olio e poi distribuire anche il trito aromatico. Infine, far cuocere alla temperatura di 190° C per circa 15 minuti ed il gioco è fatto.

