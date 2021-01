È inutile negarlo: il mondo dell’alta finanza è tanto sregolato quanto affascinante. Tutti quanti conosciamo il nome di Wall Street, ma pochi conoscono le magie con le cui persone che sembrano comuni possono muovere milioni al giorno.

Un primo passo per avvicinarsi a questo mondo potrebbe essere guardare dei film a riguardo. Cerchiamo allora di scoprire assieme i film che tutti quanti gli appassionati di finanza ed economia non possono perdersi.

“Il lupo di Wall Street”

Iniziamo da un fil tanto conosciuto quanto mal compreso. “Il lupo di Wall Street “è un film capace di ricreare perfettamente quello che tantissimi descrivono come il mondo di Wall Street. Un mondo fatto di soldi estremamente facili, di lusso ma anche di una decadenza morale profondamente percepibile. Questo film è basato infatti sulla biografia di Jordan Belfort, broker americano condannato per truffa e manipolazione di mercato. Questa figura rappresenta perfettamente un mondo in cui la distanza tra giusto e sbagliato è molto sottile, e in cui i soldi la fanno da padrone.

“Too big to fail”

Pochi lo sanno, ma uno dei mantra dei complottisti di tutto quanto il mondo ha base di verità. Le banche, in particolare quelle di investimento, hanno un forte potere sulla nostra vita e godono di una protezione da parte dello Stato. Queste stesse sono, infatti, descritte come “troppo grandi per fallire”, ossia talmente importanti che lo Stato non può permettersi la loro bancarotta. Questo documentario è capace di raccontare come questi istituti abbiano approfittato di questa garanzia di intoccabilità fino al punto di provocare una crisi mondiale. Un film veramente prezioso per chi vuole sapere di più sul mondo delle banche di investimento.

“La grande scommessa”

Concludiamo con un film capace di spiegare un principio base che pochissimi conoscono al di fuori del mondo della finanza. Le crisi economiche sono il momento migliore per fare grandi profitti per coloro che sono proni alla speculazione. Questo film dimostra in pieno queste dinamiche. Ci permette, infatti, di conoscere i pochi fortunati che sono riusciti a guadagnare fortune poco prima dello scoppio della crisi del 2015.

Detto questo, questi sono i film che tutti quanti gli appassionati di finanza ed economia non possono perdersi.