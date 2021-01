L’attenzione di moltissime persone verso la cucina sta mettendo in risalto una serie di problematiche relative all’utilizzo di farine alternative. Quando si manifestano problematiche importanti come la celiachia, bisogna prestare massima attenzione e utilizzare ingredienti gluten free nella maniera più opportuna. Quando si manifesta in maniera evidente un’intolleranza a glutine, moltissime abitudini cambiano in maniera radicale e non possiamo comportarci come abbiamo fatto sino ad ora.

Esistono anche per le persone intolleranti al glutine, squisite preparazioni che permettono di non rinunciare ad un gusto eccezionale. Scegliendo la torta integrale di grano saraceno e noci non ci saranno più dubbi su come preparare una torta gluten free leggera e sfiziosa rapidamente e senza sforzo.

Ingredienti da utilizzare

Per realizzare una deliziosa torta integrale di grano saraceno e noci, sono necessari circa 60 minuti. Questo dolce è l’ideale per chi vuole coniugare leggerezza e gusto. I seguenti ingredienti sono essenziali per la preparazione di questo dessert:

5 uova;

200 grammi di zucchero di canna;

100 grammi di burro fuso;

100 grammi di farina di grano saraceno;

120 grammi di farina di mais;

120 grammi di noci sminuzzate;

1 bustina di lievito per dolci;

250 grammi di marmellata di mirtilli;

zucchero a velo, q.b.

Ecco come preparare una torta gluten free leggera e sfiziosa

L’ingrediente principale della preparazione sono le noci. Per prima cosa occorre sgusciare il rivestimento esterno delle noci e successivamente tritarle in maniera grossolana, aiutandosi con un coltello da cucina. Il secondo passaggio consiste nello sciogliere il burro, mediante forno a microonde. Contemporaneamente rompere le uova, sbatterle con una frusta elettrica e aggiungere lo zucchero di canna. Trascorsi circa 10 minuti il burro è fuso al puntino e occorrerà mescolare animatamente per incorporare per bene, tutti gli ingredienti. È giunto il tempo di unire la farina di grano saraceno e la farina di mais, anche in questo caso occorre imprime una certa forza per ottenere un composto omogeneo. Giunti sino a questo punto è essenziale, per la buona riuscita della preparazione, aggiungere il lievito per dolci. Per terminare l’impasto basta unire le noci, triturate in precedenza.

Optando per una teglia di circa 24 centimetri di diametro, procedere versando l’impasto. Per impedire al composto di attaccarsi alle pareti della teglia, utilizzate uno strato di carta da forno. Il tutto andrà cotto in forno per circa 40 minuti a 170°. Per non sbagliarsi è sempre meglio infilzare l’impasto con uno stuzzicadenti o inciderlo leggermente con un coltello, per assicurarsi che la cottura desiderata sia stata ottenuta.

È finalmente giunto il tempo della farcitura della torta. Spalmando per bene la confettura di marmellata ai mirtilli, tramite l’utilizzo di una spatola da cucina, doneremo un gusto eccezionale a questo dessert. Una spolverata di zucchero a velo è quello che serve per rendere questa preparazione ancora più deliziosa e invitante.

Buon appetito!

Approfondimento:

Rinforza le ossa col grano saraceno