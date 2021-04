L’estate è alle porte quasi in tutta Italia. In Sicilia in questo week end si arriveranno a toccare i 30 gradi anche se al nord il caldo stenta ad arrivare. Ma se si vuole arrivare prearati alla temutissima prova costume è ora di muoversi.

Se in questo anno particolare la dieta e la palestra non sono stati una priorità per ovvie ragioni non vuol dire che si dovrà rinunciare alla spiaggia. In primo luogo, perché ognuno va bene così come. In secondo luogo perché è sempre possibile scegliere il costume giusto e camuffare ciò che ci mette a disagio. Online si possono trovare decine di costumi da bagno diversi ma a volte è difficile orientarsi.

Questo è il modo giusto per eliminare dieta e palestra e arrivare splendenti alla prova costume.

La scelta del costume va fatta tenendo ben presente il tipo di fisico

Se si è ben proporzionate con vita sottile e spalle larghe quanto i fianchi, di corporatura magra o più voluttuosa, si può indossare qualsiasi tipo di costume. L’importante è puntare tutto sulla femminilità.

Per chi ha i fianchi maggiormente pronunciati, quindi un fisico definito a pera, la cosa fondamentale è cercare di valorizzare la parte superiore in modo da bilanciare la figura. Si può puntare sull’effetto ottico delle fantasie, ad esempio scegliendo un pezzo sopra a fiori ed un sotto a tinta unita, oppure volumetrico optando per un reggiseno con i volant. Da evitare gli slip a vita bassa che esaltano ancora di più i fianchi, da preferire invece una vita alta magari un po’ sgambata.

Le donne con un fisico a mela, ovvero con rotondità maggiormente concentrate sulla pancia, dovrebbero cercare di esaltare le gambe e la parte superiore. Ottimi per questo scopo sono i reggiseni a balconcino e gli slip a vita alta che camuffano la pancia ed esaltano lo stacco di gamba. Anche i costumi interi sono ottimi per questa tipologia di fisico, da prediligere però quelli a tinta unita e con scollature generose.

Infine, le donne con un fisico a rettangolo possono puntare a dare maggiore visibilità a seno e fianchi in modo da “creare” le loro curve. Sono dunque da prediligere tutti i tipi di fantasie e di applicazioni, come rouge o frange, che diano volume in questi punti strategici e armonizzino la figura.

