Il pipistrello è nostro amico. Come attirare i pipistrelli in giardino

Un animale temuto ma quasi sempre innocuo. L’epidemia di coronavirus che ha colpito il mondo nel 2020 ha riportato alla ribalta un piccolo mammifero amante delle ombre, vittima di superstizioni e leggende da tempi immemorabili.

Si tratta del pipistrello, unico mammifero in grado di volare e come abbiamo scoperto a nostre spese, anche in grado di trasmettere pericolosissime malattie. Ma non lasciamoci intimorire: la stragrande maggioranza delle specie di pipistrello è assolutamente innocua per gli esseri umani e per i nostri animali domestici. Quasi tutti i pipistrelli infatti, sono insettivori o frugivori, cioè si nutrono di insetti o di frutta matura. Soprattutto in Italia, non dobbiamo temere di incontrare pipistrelli vampiri succhiasangue o giganteschi parenti di Dracula.

Perché ospitare i pipistrelli in giardino

I pipistrelli che si trovano da noi sono non soltanto innocui, ma spesso benefici. Infatti questi piccoli mammiferi sono dei grandi divoratori di insetti nocivi, soprattutto di zanzare, cimici, falene, cavallette, effimere, etc. Come tutti gli animali selvatici, sono indispensabili per il benessere dell’ecosistema, anche un ecosistema in miniatura come il nostro giardino.

Inoltre, la presenza dei pipistrelli in un luogo è indice dell’equilibrio naturale e zoologico di quell’ecosistema. I pipistrelli non possono vivere in aree inquinate e prediligono solo gli ambienti naturali in salute. Se un pipistrello visita il vostro giardino, vi sta facendo un complimento! Dopo aver scoperto come rendere la nostra casa ospitale per le amiche rane, vediamo come attirare i pipistrelli in giardino.

Come attirare i pipistrelli in giardino

Innanzitutto, dobbiamo fare in modo che i pipistrelli trovino cibo nelle vicinanze del nostro giardino, in modo che vogliano restare. Cerchiamo di coltivare fiori e piante che attirino gli insetti, e soprattutto evitiamo ad ogni costo l’uso di diserbanti o insetticidi chimici. Infatti, questi veleni fanno male non solo alle piante, agli animali e al terreno, ma sono nocivi anche per la nostra salute. I nostri amici pipistrelli fungeranno da insetticidi naturali. Procuratogli il cibo, non rimane che fornire ai nostri amici notturni un posto dove abitare.

Esistono numerose “casette per pipistrelli” in commercio, ma possiamo anche costruirne una in casa con delle assi di legno. L’importante è che sia pulita e asciutta. Posizioniamo la nostra casetta in un luogo riparato, e non troppo vicino ai luoghi più frequentati dalle persone, possibilmente in alto. I primi inquilini si trasferiranno in men che non si dica, e il nostro giardino ci ringrazierà!