«L’acqua sta bollendo!»

«Aggiungi la pasta!»

«Quanta?»

«Siamo in 4, va bene 400 grammi»

«Mh…. Versiamo tutto il pacco, che saranno mai 100 gr in più!»

Scene di ordinaria amministrazione nella casa di ogni italiano: cucinare e cuocere pasta in più che poi nessuno mangerà. E ogni volta, una stretta al cuore nel far finire in pattumiera la pasta avanzata. Ma, dopo aver letto questa ricetta, sana, economica e pronta in soli 5 minuti, non butteremo mai più la pasta avanzata. Si tratta di una soluzione svuotafrigo, sana e gustosa, che unisce alla preparazione classica anche le verdure che si hanno in casa. Si possono usare tutti i tipi di pasta, sia lunga che corta, purché sia avanzata dal giorno prima.

Ecco gli ingredienti per due persone:

a) 200 gr di pasta avanzata dal giorno prima;

b) 2 uova;

c) una manciata abbondante di formaggio (va benissimo il grana o il parmigiano);

d) olio extravergine di oliva;

e) sale e pepe q.b.;

f) un paio di cucchiai di latte;

g) 1 zucchina;

h) cipolla.

Preparazione

Dopo aver tagliato la zucchina a rondelle, far rosolare in padella con un trito di cipolla finissima e un filo di olio extravergine di oliva. Nel frattempo, far ammorbidire la pasta del giorno prima, che potrebbe risultare dura e attaccata, con qualche cucchiaio di latte. Sbattere in una ciotola le uova con il parmigiano, aggiungere un altro cucchiaio di latte e aggiustare di sale e pepe. Versare la pasta e aggiungere le zucchine oramai cotte. Prendere una padella, aggiungere un filo di olio e versare il composto di pasta e verdure. Quando si sarà creata una crosticina sul fondo, prendere un piatto e girare il composto come si farebbe con una vera e propria frittata. Quindi, aggiungere nuovamente un filo di olio nella padella, e far cuocere dall’altra parte. Portare in tavola ancora calda.

Dopo aver letto questa ricetta, sana, economica e pronta in soli 5 minuti, non butteremo mai più la pasta avanzata.

Il consiglio in più: in questa ricetta abbiamo impiegato le zucchine, ma è ottima anche con tutti i tipi di verdure che si hanno in casa. Spinaci o asparagi (da aggiungere bolliti), carciofi, ma anche peperoni, melanzane e tante altre verdure che si hanno a disposizione.

Approfondimento

