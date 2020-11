A inizio novembre 2020, le aziende Pfizer e BioNTech hanno annunciato i soprendenti risultati degli studi sul loro vaccino contro il Covid-19. Il vaccino prodotto da queste aziende farmaceutiche sarebbe efficace al 90%. Un numero strabiliante, al di là delle aspettative della maggior parte degli scienziati e i medici.

Ma questa non è un’ottima notizia solo per i malati di coronavirus, è anche una grandissima occasione di guadagno per alcune aziende collegate alla filiera del futuro vaccino, quando (si spera presto) verrà messo in produzione. Ci sono due filiere in particolare che faranno affari d’oro grazie al vaccino di Pfizer e BioNTech.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco i due settori che si arricchiranno grazie al vaccino.

Produttori di vetro

Quando sarà pronto, il vaccino dovrà ovviamente venire conservato in un contenitore. Il vetro è il materiale che viene sempre usato a questo scopo, perché è igienico, sterile e impermeabile.

Il vaccino dovrà essere prodotto almeno in centinaia di milioni di dosi, forse miliardi. E se, come sembra, la vaccinazione richiederà più di un richiamo, questo moltiplica ancora di più la quantità di provette di vetro che dovranno essere reperite sul mercato in tempi brevissimi.

I produttori di provette di vetro e altri accessori da laboratorio faranno presto affari d’oro. Le loro aziende cresceranno a dismisura, e saranno tra i veri vincitori di questa corsa al vaccino.

Produttori di freezer

Il secondo dei due settori che si arricchiranno grazie al vaccino è quello dei produttori di freezer. Secondo le informazioni al momento disponibili, infatti, il vaccino di Pfizer e BioNTech dovrà essere conservato a una temperatura molto bassa, cioè 80 gradi sotto zero.

Questo complica enormemente la logistica del trasporto e della distribuzione del vaccino. La maggior parte dei paesi non possiedono abbastanza freezer adatti per la conservazione di prodotti a temperature così basse, e dovranno procurarseli in fretta. Qui si nasconde una grandissima occasione di guadagno per le aziende specializzate nella produzione di freezer.

Per chi è alla ricerca di occasioni, è bene tenere d’occhio questi due settori che cresceranno a dismisura nei prossimi mesi.