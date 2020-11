Oggi presenteremo la ricetta di un dolce che va incontro alle esigenze di chi soffre di intolleranze alimentari e non solo. Quella che oggi esporremo, infatti, sarà la torta semplice da preparare e morbida da mangiare e adatta anche agli intolleranti.

Il segreto di questa torta semplice da preparare

In questa torta non c’è né il glutine, né il lattosio, ma è comunque buonissima e leggerissima, sarà un piacere prepararla e gustarla.

Questo dolce contiene anche la fecola di patate, che è l’amido estratto dai tuberi. Serve a rendere soffici i dolci lievitati, come torte, i muffin, i pan di spagna, i ciambelloni. Non andrà usata se il dolce dovrà avere una certa croccantezza.

Viene infine impiegata anche nella preparazione delle creme, semplicemente come addensante.

Passiamo in cucina

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) 250 gr di farina di riso;

b) 70 gr di fecola di patate;

c) tre uova;

d) 150 gr di zucchero semolato;

e) 150 ml di acqua;

f) 80 ml di olio di semi di girasole;

g) una bustina di levito per dolci;

h) buccia grattugiata di un’arancia;

i) 1/2 cucchiaino di cannella;

l) un pizzico di sale.

Prepariamo il nostro dolce adatto agli intolleranti

Setacciamo la farina di riso e la fecola di patate. Poi montiamo a neve gli albumi delle uova. Con l’ausilio dello sbattitore montiamo i tuorli e lo zucchero, fino ad ottenere un composto più chiaro e spumoso.

Aggiungiamo l’olio a filo, mentre continuiamo a mescolare. Uniamo infine l’acqua.

Aggiungiamo cucchiaio dopo cucchiaio, amalgamando bene per incorporarlo ogni volta, la farina e la fecola di patate. Uniamo la buccia di arancia, la cannella, infine il sale ed il lievito.

Inglobiamo lentamente, dal basso verso l’alto, gli albumi di uova.

Prepariamoci per la cottura

Imburriamo e infariniamo una tortiera di 22 cm di diametro e versiamo in essa il composto.

Inforniamo a 180° statico, per circa cinquanta minuti. Verifichiamo sempre la corrispondenza o meno di questo tempo di cottura, in base al nostro forno. Aiutiamoci anche, per decidere quando sfornare, in base alla doratura in superficie e alla cottura interna, mediante la prova stecchino.

Ora siamo pronti per sfornare la torta semplice da preparare e morbida da mangiare e adatta anche agli intolleranti. Una spolverata di zucchero a velo e potremo finalmente gustare la leggerezza e la delicatezza di questo dolce semplice, ma buonissimo.

