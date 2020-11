Tutti noi amiamo sfoggiare una chioma di capelli sempre puliti e al top, ma purtroppo non abbiamo sempre il tempo di lavarli spesso come vorremmo.

È per questo che possono tornarci molto utili degli accorgimenti per far durare più a lungo la nostra pettinatura dopo che abbiamo lavato i capelli. In questo modo non correremo il rischio di avere un cuoio capelluto grasso e sporco già al secondo giorno dopo il lavaggio.

Ecco quindi come far durare più a lungo i capelli puliti con trucchi semplicissimi e che richiedono poco tempo.

Coprirli quando facciamo le pulizie

Le casalinghe di una volta non avevano tutti i torti quando indossavano un foulart o una cuffia sui capelli prima di fare le pulizie. Quando puliamo casa, infatti, solleviamo inevitabilmente dei minuscoli batuffoli di polvere che si disperdono nell’aria. Molte di queste particelle di polvere atterrano poi sui nostri capelli e contribuiscono a sporcarli in fretta. Meglio quindi indossare qualcosa a protezione dei capelli quando ci mettiamo a spolverare.

Proteggere i capelli dallo smog

Sfortunatamente lo smog non danneggia soltanto i nostri polmoni e la nostra pelle, ma anche i nostri capelli. Chi è abituato a spostarsi tra la campagna e la città avrà sicuramente notato che in città i capelli si sporcano molto più in fretta. Questo è dovuto alle minuscole particelle di smog che si depositano ovunque, anche sulla nostra chioma.

Se ci rechiamo in luoghi particolarmente inquinati, cerchiamo di tenere i capelli legati, in modo che si sporchino di meno. Oppure indossiamo un cappello o una bandana.

Non toccarli troppo

Le nostre mani contengono naturalmente degli olii e delle sostanze idratanti che sono indispensabili alla nostra pelle per rimanere elastica e in salute. Purtroppo questi olii possono trasferirsi sui capelli se li tocchiamo di continuo, e renderli più grassi e sporchi.

Evitiamo quindi di giocherellare troppo con i capelli.

Ecco come far durare più a lungo i capelli puliti. Un altro modo per proteggere i capelli è di dire addio ai ferri e ai classici bigodini, e usare invece questo nuovo metodo per avere ricci perfetti senza calore e senza rovinare i capelli.