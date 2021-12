C’è posto per tutti in RAI con il nuovo bando in scadenza per il 12 gennaio 2022.

23 persone da assumere in 3 diverse sedi in alcune delle città più importanti d’Italia. Sorprendono particolarmente i requisiti richiesti per la candidatura. Infatti, non è necessaria laurea. Basta solo il diploma per accedere a questo irripetibile concorso RAI entro gennaio. Essenziale, inoltre, è l’assenza di esperienza pregressa superiore a 18 mesi nelle stesse mansioni.

Il Gruppo Rai è alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle grandi città d’Italia. Sono in totale 23 i posti aperti come Montatore. 16 posizioni aperte per la sede di Roma, 5 per quella di Milano e 2 su Torino.

Il tipo di contratto previsto è di apprendistato professionalizzante, della durata di 36 mesi e con una retribuzione annua lorda pari a 22.800 euro. Entrate che salgono a circa 25.500 euro allo scadere dei 3 anni di contratto.

Cosa serve per accedere al bando

Il candidato ideale ha età non superiore ai 29 anni, possiede il diploma di scuola superiore e la patente di guida di tipo B. Non ha esperienze passato per un periodo cumulativo o continuativo di 18 mesi per nessuna delle mansioni oggetto del bando. Non ha stipulato un contratto in passato o all’attuale con Rai o altre società del Gruppo di livello 5 o superiore.

Iter di selezione

Se preso in considerazione, il candidato sarà sottoposto ad un test a risposta multipla su domande di cultura generale. Passato questo, accederà al colloquio conoscitivo e a quelli di tipo tecnico professionale. Necessari per partecipare alle selezioni, gran parte delle quale tenute in remoto, sono un PC, una buona connettività ed uno smartphone dotato di fotocamera.

Come candidarsi

Per accedere al bando consultiamo l’annuncio pubblicato sulla pagina web Lavora con Noi di RAI. Cliccando sul link proposto troveremo tutte le info necessarie divise in più sezioni. Tutti i requisiti di partecipazione sono elencati al punto 1. Al punto 2, denominato Domanda di ammissione, troveremo tutti i passi necessari per candidarsi, dalla registrazione sulla piattaforma alla conferma di ricezione. Ricordiamo a tal proposito che il termine massimo di scadenza per l’invio delle candidature è il 12 Gennaio 2022 alle ore 12.

