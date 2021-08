Non c’è niente di meglio di quella rilassante sensazione di calore sul viso e sul corpo che abbiamo quando siamo sotto il sole. Sdraiati e senza un pensiero, con un po’ di brezza a salvarci dal caldo estremo. Un sogno.

Prendere il sole è uno dei passatempi preferiti degli italiani durante l’estate. Il bello è che questa attività non solo ci dona una meravigliosa abbronzatura e ci rilassa, ma offre anche tanti benefici per la salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, dipende tutto anche dall’orario scelto, molto diverso da quella che ci si aspetta. Per fare chiarezza sulla questione, i dermatologi svelano a che ora esporci al sole per combattere ipertensione e proteggere il cuore. Infatti, secondo diversi studi pubblicati sull’Internal Journal of Dermatology, la latitudine alla quale si presenta il sole influisce moltissimo sugli effetti positivi o negativi.

I dermatologi svelano quando esporci al sole per combattere ipertensione e proteggere il cuore

Esporsi al sole è uno dei modi più facili e naturali per migliorare la nostra salute. Difatti, è l’unico modo che abbiamo per produrre vitamina D senza l’uso di integratori artificiali. Ora più che mai dobbiamo uscire fuori e assumerla. Dopo più di un anno chiusi in casa, i livelli di vitamina D sono scesi moltissimo per tante persone. Ciò comporta un abbassamento notevole del sistema immunitario e un rischio più elevato di malattie, dalla depressione all’Alzheimer.

Inoltre, come accennato in precedenza, una corretta esposizione al sole diminuisce la pressione sanguigna, proteggendo il cuore da attacchi cardiaci. I raggi solari, infatti, innescano diverse reazioni chimiche nel corpo, come ad esempio la produzione di ossido nitrico, fondamentale per abbassare la pressione del sangue. Per stimolarla dobbiamo esporci durante le ore centrali della giornata.

Ciò potrebbe essere una sorpresa per molti, che aspettano il mattino o il tardo pomeriggio per non scottarsi. Tuttavia, i raggi uv, ovvero quelli che impattano negativamente sulla salute, ci fanno scottare e aumentano il rischio di cancro alla pelle, sono prodotti maggiormente quando il sole è più basso. Attenzione inoltre a non esporsi per troppo tempo.

Approfondimento

Trucchi geniali per nascondere i soldi e gli oggetti di valore in spiaggia