Ormai praticamente tutti conosciamo il Green Pass, la certificazione verde necessaria per spostarsi all’interno dei confini europei. Eppure non è semplice capire in che modo dobbiamo e dovremo utilizzare questo permesso all’interno dei confini nazionali. Per questo motivo oggi andremo a rispondere alle perplessità dei nostri lettori in maniera semplice e chiara. Iniziamo allora subito a capire quando è necessario presentare il Green Pass in Italia e quando no.

Quando dovremo presentare il documento

A partire dal 6 di agosto sono cambiate le regole relative all’utilizzo della certificazione. Precedentemente questo documento serviva per potersi muovere tra regioni diverse da quelle bianche e gialle, visitare strutture sanitarie e poter presenziare a cerimonie e feste. A partire dal 6 agosto invece è necessario presentare il Green Pass anche nelle seguenti occasioni:

Nel caso si voglia accedere ad un ristorante al chiuso, ad eccezione dei ristoranti degli hotel e dei loro ospiti;

quando si voglia partecipare ad eventi di natura sportiva o accedere ai musei;

nel caso si voglia accedere alle terme o strutture ricreative similari;

quando si voglia accedere a piscine, svolgere sport di squadra, frequentare una palestra o accedere a strutture similari;

nel caso si voglia accedere a sale da gioco e simili;

nel caso in cui si voglia accedere a circoli sociali le cui attività si svolgono al chiuso;

quando si voglia partecipare a concorsi pubblici.

Quando è necessario presentare il Green Pass e quando no

Vi sono però situazioni in cui non sarà necessario mostrare il Green Pass in Italia. Ad esempio, non è richiesta la certificazione verde quando si alloggia in un hotel, né quando si mangia nel ristorante appartenente allo stesso. Questa regola vale solamente nel caso si sia ospiti della struttura e il suddetto ristorante non sia accessibile a clienti esterni. Allo stesso modo il certificato non è richiesto per bambini dall’età inferiore ai 12 anni che non hanno potuto prendere parte alla campagna vaccinale. Infine, fino al 1° di settembre non sarà necessario mostrare il Green Pass per viaggiare in aereo e pullman. Le stesse regole valgono per quanto riguarda gli spostamenti in treno.

