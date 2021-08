La vacanza è quel momento in cui interrompiamo la nostra attività lavorativa o di studio, per dedicarci ad altre attività collegate allo svago e al divertimento. Andare in vacanza non sempre coincide con l’idea di allontanarsi dalla propria abitazione. Quando decidiamo di andare via in vacanza, dobbiamo scegliere un luogo ed una modalità di soggiorno. Qualunque questa sia tra albergo, residence, villaggio turistico, casa vacanza, bed&breakfast e campeggio, ci troveremo a sostenere un costo più o meno elevato.

Vediamo come funziona un trucco che pochi utilizzano per risparmiare sul costo della vacanza

Iniziamo questa nostra attività un paio di mesi prima della data prevista per il nostro soggiorno. Scegliamo prima di tutto il luogo in cui desideriamo andare a trascorrere la nostra vacanza. Procediamo, successivamente, ad individuare la sistemazione che più corrisponde alle nostre esigenze. Esistono vari motori di ricerca specializzati che ci permettono, inserendo semplicemente il luogo, di avere una panoramica sulle sistemazioni possibili.

Bisogna individuare la sistemazione più adatta e generare un preventivo. Verifichiamo, inoltre, se le strutture, che ci sembrano più adeguate, abbiano delle convenzioni che ci permettano di risparmiare, ad esempio con la nostra banca, con la nostra associazione sportiva, con la struttura per cui lavoriamo e tante altre casistiche possibili. Nel caso non vi siano convenzioni, procediamo con chiedere un preventivo direttamente alla struttura sui siti internet diretti o inviando una mail. Il preventivo che riceveremo è di solito più basso di quello ottenuto dai motori di ricerca.

Finita questa prima fase procediamo a confermare la prenotazione.

La verifica finale

I prezzi delle strutture turistiche, soprattutto se alberghi e villaggi turistici. oscillano continuamente. I software, che sono inseriti nei sistemi, per elaborare i preventivi, sono costruiti per variare al modificarsi di una serie di parametri. Sapendo questo, procederemo ogni dieci giorni, circa, prima della partenza a far elaborare ai siti un nuovo preventivo. Succederà che almeno uno sarà più economico di quello che abbiamo confermato.

Una volta ottenuto quello più economico, basta contattare la struttura, meglio via mail e chiedere di adeguare il preventivo, da noi confermato, alla nuova tariffa che il sistema ha generato. È utile allegare il file in modo che il personale addetto al booking disponga di un dato oggettivo. Magicamente otterremo il prezzo più favorevole possibile.

Grazie a un trucco che pochi utilizzano per risparmiare sul costo della vacanza, trascorreremo dei meravigliosi momenti nel luogo da noi scelto, avendo fatto valere di più i nostri soldi.