Non è una novità l’ultima tendenza social che ha visto come protagoniste su Tik Tok le occhiaie. Questa tendenza vede i ragazzi della generazione Z orientati a non preoccuparsi dei propri difetti e pertanto anche le occhiaie rientrano in questo contesto.

Anzi se non le hai sei “il diverso” della situazione. Chi non le ha, infatti, al fine di mantenersi alla moda, deve ricorrere al make-up digitale per ricrearle in modo impeccabile ed essere così in tendenza.

Per questo hanno spopolato i video tutorial su come creare delle occhiaie ad hoc. Purtroppo, però, più che di difetti, le occhiaie hanno dietro qualcosa di bene più complesso.

Suggeriscono, infatti stanchezza, mancanza di sonno, livelli di stress in aumento che hanno come risultato un aspetto affaticato. Tutto questo è ben lontano dalle tendenze del momento ma ha a che vedere con la vita di tutti i giorni.

I consigli degli esperti, il sonno e l’alimentazione e la salute

Molti esperti del settore, sottolineano come le occhiaie sono il risultato di due elementi. Questi sono la genetica e dello stile di vita. Mentre sulla prima l’unico rimedio sono i filtri “social”, sulla seconda è possibile porvi dei rimedi con alcuni accorgimenti.

Cercheremo di riassumere i principali consigli degli esperti per eliminare le occhiaie. Innanzitutto, se si vogliono eliminare le occhiaie la prima cosa da fare è fare attenzione all’alimentazione mangiando frutta, alimenti integrali e verdura fresca.

In sostanza, cibi nutrienti e con proprietà anti infiammatorie. Poi, fondamentale è il riposo. Infatti, dormire meglio può enormemente migliorare la situazione delle occhiaie.

Inoltre, il fumo o l’essere esposti al fumo sicuramente non aiuta anzi peggiora la situazione delle occhiaie.

Fanno bene la vitamina C e il sole

L’uso di prodotti mirati è molto consigliato e fra tutti sono consigliati quelli a base di vitamina C e acido ialuronico. I consigli degli esperti per eliminare le occhiaie sono anche quelli che riguardano, oltre al sonno, la protezione solare sulle borse degli occhi. In questo modo si evita di far scurire la pelle.

Gli esperti consigliano per questo motivo di usare un correttore che contenga un filtro solare ad ampio spettro che consentendo sia di coprirle ma anche di proteggere la pelle.

Infine, questo soprattutto per quanti riguarda il genere femminile, usare un trucco mirato correggendo il colore della pelle.