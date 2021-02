Spesso nelle faccende di casa ci sono alcuni luoghi in cui è difficile mandare via lo sporco. Questo perché si annida in posti poco evidenti oppure difficili da raggiungere. Questo non significa però che vada lasciato perdere. Infatti alla lunga risulterebbe controproducente.

Dire definitivamente addio ai soffioni della doccia pieni di calcare con questo semplice trucco

Per questo Noi di ProiezionidiBorsa veniamo in aiuto, svelando un piccolo trucco per avere le testine della vasca da bagno sempre splendenti. Oggi, infatti, spieghiamo come dire definitivamente addio ai soffioni della doccia pieni di calcare con questo semplice trucco. Scopriamo insieme come fare.

Cosa ci serve

A volta anche in casa “less is more”. Bastano infatti dei piccolissimi accorgimenti per detergere in fretta e con estrema facilità. Molto spesso sono sufficienti i vecchi rimedi delle nonne che, oltre ad essere sempre utili, sono anche naturali.

Infatti per pulire questo oggetto bastano pochissimi ingredienti, spesso reperibili al supermercato e già presenti in tutte le case italiane. Sono indispensabili solo poche cose:

a) un bicchiere di aceto di vino bianco;

b) un sacchettino antigelo;

c) un elastico spesso o anche quello per capelli per fermare il tutto.

Il procedimento facilissimo

A questo punto basta agire. Prendere l’aceto, versarlo in un bicchiere per dosarlo e poi travasarlo all’interno del sacchettino di plastica. Andare in bagno munite sia di quest’ultimo che dell’elastico.

Entrare nel piatto doccia e inserire il soffione dentro il sacchetto. Legare il tutto con l’aiuto dell’elastico, assicurandosi che tenga. Lasciare agire per almeno tre ore e risulterà splendente.

Oggi abbiamo spiegato come dire definitivamente addio ai soffioni della doccia pieni di calcare con questo semplice trucco. Se desiderano scoprire altri metodi per semplificarci la vita di tutti i giorni, consigliamo di consultare questo link. Qui infatti spieghiamo come evitare di stirare i capi appena lavati grazie a un ingegnoso escamotage.