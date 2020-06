I cibi velenosi che mangiamo ogni giorno. Non crederete mai al numero 3.

Ci sono dei cibi che consumiamo tutti i giorni. Ingenuamente, li mettiamo sulla nostra tavola, senza pensare che, mangiandone in forti quantità o assumendone solo parti specifiche, potrebbero avere conseguenze sulla nostra salute. E quando si parla di cucina, noi italiani non possiamo permetterci errori! Le nostre prelibatezze sono infatti famose in tutto il mondo e i nostri piatti sono squisiti. Ma bisogna stare attenti agli ingredienti che usiamo. Ecco quindi i cibi velenosi che mangiamo ogni giorno. Non crederete mai al numero 3.

1. Pomodori

Tutti noi ne stiamo consumando un’infinità in questo periodo. Il pomodoro d’estate, diciamocelo, è un sempreverde. E lo si mette davvero ovunque: dall’insalata, al riso, alla pasta. State però attenti quando lo mangiate. Evitate sempre le foglie e il fusto. Queste due parti sono infatti ricche di solanina, una sostanza usata come pesticida naturale!

2. Ciliegie

Le ciliegie sono il frutto dell’estate per eccellenza. Si tratta di un frutto che amiamo tutti. E si sa, una ciliegia tira l’altra. Ma mangiatele con cautela. Il loro nocciolo infatti è velenoso! Contiene acido cianidrico, una sostanza che impedisce il trasporto di ossigeno nel sangue. Quindi, state molto attenti a non ingoiarlo per sbaglio! Questi sono i primi cibi velenosi che mangiamo ogni giorno. Non crederete mai al numero 3.

3. Mele

Le mele sono uno dei frutti più consumati e apprezzati. Magre, succose e con un sapore inconfondibile, sono sempre presenti nelle nostre case. E anche in tanti dei nostri dolci! Ma avreste mai pensato che potrebbero rappresentare un pericolo per la vostra salute?

Ponete particolare attenzione ai semi. Contengono infatti amigdalina, la stessa sostanza tossica che si trova anche nelle mandorle amare. Una mezza tazza di questa sostanza potrebbe essere letale. La stessa sostanza si trova sulla buccia e nei germogli delle patate. Sbucciatele con attenzione prima di cuocerle!

4. Funghi

Mangiate i funghi sempre cotti. Da crudi infatti, contengono alcune tossine che non fanno per niente bene alla nostra salute. La chitina poi potrebbe risultare pericolosa se avete dei bambini in casa. È infatti molto difficile da digerire fino ai 14 anni, quindi occhio!

Stessa cosa vale per i fagioli. Mangiateli sempre dopo averli cotti. Quando sono crudi contengono fitoemoagglutinina, una sostanza velenosa che potrebbe avere conseguenze davvero spiacevoli!

Ora quindi sappiamo i cibi pericolosi che mangiamo ogni giorno. Facciamo attenzione, la salute viene sempre al primo posto!