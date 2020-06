Quanto vale la Coppa Italia? Ovvero, quando vincere una partita vale più del gesto sportivo. I tifosi del Napoli sono in visibilio per la vittoria in Coppa Italia contro l’odiata Juventus. Ma oltre all’aspetto sportivo che fa gongolare il patron Aurelio De Laurentiis c’è quello economico. Quando vincere una partita vale più del gesto sportivo lo sa bene il produttore cinematografico prestato al calcio. Con la vittoria della Coppa Italia il Napoli parteciperà alla Supercoppa Italiana oltre ad essere al sicuro in Europa League. Due appuntamenti sportivi di forte richiamo. In attesa di conoscere contro chi dovrà vedersela nelle due competizioni, una tutta italiana, l’altra europea, la gioia della società è rappresentata dagli introiti economici.

Quanto vale la Coppa Italia

Alzare la Coppa Italia è un affare niente male: 5,2 milioni sono gli introiti che arriveranno nelle casse degli azzurri all’ombra del Vesuvio. Nonostante la Juventus si lecca le ferite per la sconfitta ai calci di rigore, la Vecchia Signora si consola con 3,2 milioni di euro.

Si poteva guadagnare di più

Se la partita tra Napoli e Juventus si fosse svolta davanti al pubblico i ricavi per le due formazioni sarebbero stati più alti. Calcolando che lo Stadio Olimpico di Roma può contenere 60mila persone la stima è di 4 milioni di euro. Le due squadre come per regolamento si sarebbero divise il 90% degli incassi, perché il 10% va alla Lega Calcio, organizzatrice dell’evento.

Partecipare alla Supercoppa Italiana

Il Napoli ai soldi già guadagnati dalla Coppa Italia, metterà in cascina anche gli introiti della Supercoppa a prescindere dal risultato. In attesa di conoscere l’avversaria (chi vince il campionato di serie A di calcio italiano), intanto la società azzurra si gode i 3,375 milioni di euro che vanno di diritto ad una delle finaliste.

Il piatto ricco

Gli affari per Aurelio De Laurentiis non sono finiti perché partecipare direttamente alla prossima edizione di Europa League vuol dire mettere le mani su 15 milioni di euro. La vittoria sulla Juventus nella serata romana ha consentito al Napoli di mettere in cassa ben 23,5 milioni di euro in una sola notte. Quando vincere una partita vale più del gesto sportivo.