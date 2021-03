ProiezionidiBorsa è da sempre attenta a dispensare consigli utili sulla dieta. Sono molte le tentazioni da cui fuggire per mantenere un peso forma ideale. La fame, se non ben controllata, può diventare nostra nemica.

Questo vale soprattutto quando tendiamo a mettere sotto i denti le prime cose che ci capitano a tiro. Si tratta di cattive abitudini che possono avere anche conseguenze negative nel lungo termine. Tra tanti alimenti buoni e salutari conservati nella nostra dispensa, ce ne sono alcuni dai quali è meglio stare alla larga. Parliamo dei cibi più grassi a cui spesso non diciamo di no, senza neanche rendercene conto.

Patatine fritte

Buone e sfiziose, le patatine fritte nascondono troppe insidie per il nostro benessere. Non solo sono ricche di grassi, ma anche di sale.

Non parliamo poi dell’apporto calorico legato a una porzione di patatine fritte. Se un consumo eccessivo di patatine fritte non è desiderabile, è senz’altro sconsigliabile quello delle patatine fritte dei fast food.

A far discutere, in questo caso, è soprattutto la qualità degli olii usati per la frittura, nonché il loro ricambio non frequente.

Esistono alternative che si avvicinano alle patatine fritte? Ci sentiamo di consigliare i pop corn, meglio senza burro. Qui la ricetta per ottenere dei pop corn buoni come quelli del cinema.

Burro e strutto

Tra i cibi più grassi a cui spesso non diciamo di no compaiono sicuramente il burro e lo strutto. Secondo le stime scientifiche, 100 grammi dei grassi animali contenuti in questi ingredienti corrispondono a circa 700 calorie.

Purtroppo al burro e allo strutto spesso non diciamo di no poiché sono contenuti in molti più prodotti di quanti possiamo pensare. Facciamo attenzione, cercando di privilegiare il consumo di olio extravergine d’oliva, ottimo alleato per contrastare il colesterolo cattivo.

Maionese

Questa salsa fa il paio proprio con le patatine fritte. Presi singolarmente questi cibi sono già abbastanza grassi. Figuriamoci quando il loro consumo è combinato.

La maionese, ancorché gustosissima, è una salsa molto pesante. In essa troviamo tanti grassi, uova, oli vegetali idrogenati di vario tipo. Per ogni 100 grammi di maionese, in media, assumiamo ben 690 calorie. Meglio optare per salse più salutari come quelle a base di yogurt, ad esempio.