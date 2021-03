Non c’è film che si rispetti senza pop corn e non ci sono pop corn senza un bel blockbuster da gustarsi a casa. Cinema e chicchi di mais sono un binomio inscindibile.

Seguendo questi consigli, possiamo realizzare dei pop corn buoni come quelli del cinema. Con poche rapide mosse possiamo ottenere uno snack pronto da sgranocchiare davanti allo schermo.

Pop corn buoni come quelli del cinema: gli ingredienti

a) 100 grammi di semi di mais;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

b) sale fino, quanto basta;

c) due noci di burro.

La preparazione casalinga

Dotiamoci di una pentola larga e fonda. Mettiamola sul fornello e facciamola scaldare per un minuto con una noce di burro.

Quando il burro sarà completamente sciolto versiamo i semi di mais. Mettiamo immediatamente il coperchio sulla pentola. Preferibilmente usiamo un coperchio in vetro per monitorare la cottura. La fiamma non deve essere troppo alta né troppo bassa.

Lasciamo che i semi di mais diventino delle soffici nuvolette bianche. Quando inizieremo a sentire il famoso scoppiettio teniamoli sul fuoco ancora per pochi minuti, aspettando che tutti i semi si siano aperti a dovere.

Al termine della cottura aggiungiamo un’altra noce di burro per renderli ancora più gustosi e sfiziosi. Quindi versiamo i pop corn in un recipiente. Aggiungiamo poi il sale fino in maniera uniforme. I nostri pop corn sono pronti, buoni proprio come quelli del cinema.

Consiglio extra

Abbiamo appena visto la ricetta “tradizionale” per realizzare degli ottimi pop corn. Tuttavia esistono molti modi per gustare questo snack.

Ci sentiamo di consigliarne uno in particolare. Prepariamo un trito di aglio, peperoncino e origano e spolveriamolo sopra i nostri pop corn appena pronti.

Siamo sicuri che spariranno ancora prima che il film inizi. Se così non fosse, prendiamo i pop corn avanzati e chiudiamoli in un sacchetto di plastica alimentare. Saranno ancora buoni per il giorno successivo.

Approfondimento

In alternativa ai pop corn, proponiamo un altra golosità da gustare mentre si guarda un bel film. Qui la ricetta per preparare gli anelli di cipolla croccanti in appena 12 minuti.