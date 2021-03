Si sa, lo shopping per alcuni di noi è una vera e propria droga. Tra promozioni e nuove collezioni non riusciamo a resistere e ci ritroviamo spesso a comprare nuovi capi. C’è però chi ha una predilezione particolare per le calzature. Ecco perché chi non riesce a smettere di comprare scarpe può ricadere in questa categoria.

Gli shopaholic

Un tempo si parlava di shopaholic. Questo termine è perfino entrato ufficialmente nei dizionari inglesi. Gli shopaholic sono letteralmente dipendenti dallo shopping. Anche se hanno poco denaro o hanno già l’armadio pieno non riescono a resistere alla tentazione. Il rischio in questi casi è quello di finire indebitati. Altri invece si ritrovano pieni di abiti che non sanno dove mettere e che non indossano mai.

In certi casi però i malati di shopping hanno una predilezione per alcuni capi di abbigliamento particolari. Non è infatti raro vedere ad esempio persone che collezionano tantissime borse, sciarpe o gonne. In alcuni casi l’attrazione sta invece nel brand e non tanto nel tipo di prodotto. Soprattutto tra i più abbienti non è quindi raro acquistare moltissimi capi del proprio stilista o della propria casa di moda preferite. In alcuni casi, quindi, questa passione colpisce invece le scarpe.

Gli shoeaholic

Chi non riesce a smettere di comprare scarpe può ricadere in questa categoria: quella degli shoeaholic. Questo termine arriva dalla crasi tra shoe, scarpa in inglese, e alcoholic, cioè alcolizzato. In un certo senso gli shoeaholic sono quindi alcolizzati di scarpe. Se shopaholic è un termine che a volte identifica un vero e proprio disturbo, non dobbiamo preoccuparci in questo caso.

Il termine shoeaholic è infatti una semplice descrizione diventata famosa. Questo termine è diventato così celebre negli anni che alcuni brand e negozi online di scarpe l’hanno adottato in chiave positiva. Bisogna inoltre avere abitudini particolari per ricadere in questa categoria. Non basta infatti amare le scarpe. Si definisce infatti shoeaholic chi possiede più di 60 paia di scarpe.