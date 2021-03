La Pasqua si avvicina ed è buona cosa non farsi trovare impreparati. Questa ricorrenza molto importante per il cattolicesimo è collegata ad un rituale ben poco spirituale, l’apertura delle uova di cioccolato. Per molti bambini questa ricorrenza è attesissima, un’usanza molto simile all’apertura dei pacchi il giorno di Natale.

Approfittando dei lunghi e assolati pomeriggi è possibile cimentarsi nella realizzazione di uova di cioccolato, degne di un maître pâtissier.

Cosa occorre?

300 grammi di cioccolato fondente (o al latte);

un pentolino;

un termometro da cucina;

uno stampo per uova;

una spatola;

un paio di guanti in lattice;

una padella abbastanza larga.

Ecco come realizzare un uovo di Pasqua fai da te in poche semplici mosse

La realizzazione dell’uovo di Pasqua inizia posizionando un pentolino sul fuoco e facendo sciogliere 2/3 della quantità di cioccolato indicata. Ovviamente, occorre mescolare il cioccolato mentre si scioglie finché non raggiunge la temperatura di 50 gradi. Chi ha optato per il cioccolato al latte deve fermarsi prima, quando la temperatura sarà intorno ai 40 gradi.

A questo punto, unire la parte di cioccolato rimasta avendo cura di tagliarla a pezzetti. Continuare a mescolare fino a quando la temperatura del cioccolato sarà di gradi.

Adesso non resta che versare un po’ di cioccolato nello stampo e inclinarlo più volte per distenderlo uniformemente. È importante in questo passaggio avere cura di arrivare fino al bordo dello stampo e ricoprirlo. La spatola, infatti, servirà per rimuovere il cioccolato in eccesso che uscirà dai bordi dello stampo. Capovolgere lo stampo sottosopra e battere con il palmo della mano per rimuovere la quantità di cioccolato in eccesso. Se si preferisce che l’uovo sia spesso, occorrerà ripetere questo passaggio dello stampo una seconda volta. In questo modo si otterrà un secondo strato e quindi l’uovo risulterà più spesso.

I passaggi finali

Quando il cioccolato si sarà solidificato bisognerà rimuoverlo delicatamente dallo stampo. Se il cioccolato è ben temperato, questo passaggio sarà un gioco da ragazzi. Per questo passaggio è necessario indossare i guanti in lattice così da non lasciare impronte all’interno dell’uovo. Una volta ottenute le due metà di uovo, è necessario unirle. Per questo passaggio sarà sufficiente far scaldare una padella e posizionarci dentro per un istante le due parti (una per volta) dal lato della “giuntura”. In questo modo, le due parti si scioglieranno leggermente e sarà possibile congiungerle semplicemente avvicinandole l’un l’altra.

Prima di chiudere l’uovo, a piacere si può inserire al suo interno una piccola sorpresa che sicuramente sarà gradita a chi lo riceverà.

Ecco svelato come realizzare un uovo di Pasqua fai da te in poche semplici mosse.

