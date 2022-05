Diamo il benservito agli afidi e alla cavolaia piantando rosmarino, prezzemolo ed aneto vicino a queste piante dell’orto o del giardino

È noto che molte piante si diano una mano vicendevolmente. Si parla di orto sinergico oppure di agricoltura consociata. Le piante aromatiche e officinali sono utilissime per molte varietà di specie floreali ed orticole. Alcune per il forte aroma svolgono una funzione antiparassitaria mentre altre posso potenziare il gusto della frutta e della verdura. Vediamo quindi alcune amicizie dell’orto con le piante aromatiche.

L’aneto è una pianta aromatica che in cucina si sposa in un connubio eccellente con le carote. Dobbiamo fare attenzione però a piantarlo nell’orto vicino a queste ultime. Nell’agricoltura consociata non sono compatibili, meglio che l’aneto stia vicino alle crucifere. Se piantate vicino a queste ultime diventano un ottimo repellente per la cavolaia, una farfallina dalle ali bianche punteggiate di nero che infesta queste varietà. Fra le amiche dell’aneto, le crucifere, annoveriamo il cavolfiore, i broccoli, le rape e il cavolo nero e cappuccio. Fra le piante con i fiori, il sodalizio si stringe con la Violaciocca o la Lobularia.

Infine anche le leguminose potrebbero trarre vantaggio da un buon vicino di dimora come l’aneto. Le piante dei legumi ma soprattutto le fave sono colpite spesso dagli afidi neri, parassiti con o senza ali. L’aroma dell’aneto li terrà lontani, mentre le fave ricambieranno il favore con l’apporto di azoto. Questo elemento farà crescere gli ombrelli dell’aromatica sani e rigogliosi.

Il rosmarino

Certamente il rosmarino svolge la sua funzione primaria in cucina, impreziosendo moltissime pietanze. Abbiamo visto, ad esempio, come con il rosmarino unito alla birra si possa preparare la migliore marinatura per una carne alla griglia o ancora cotta sul barbecue. Il rosmarino tiene lontana la mosca delle carote e l’epilachna, una specie di coccinella che infesta il melone. Possiamo piantare vicino al rosmarino anche un’altra aromatica, la salvia. In questo caso il rosmarino conferirebbe un aroma più intenso alla salvia. L’aromatica che usiamo per insaporire il pollo se piantata vicino alle crucifere allontanerebbe la cavolaia proprio come l’aneto.

Il prezzemolo

Se abbiamo deciso di coltivare qualche turione di asparago allora potremmo piantare ai bordi dell’orto, il prezzemolo. Si dice che il prezzemolo vada bene ovunque ma questo detto si addice solo alla cucina. Nell’orto, infatti i rapporti di vicinato sono pessimi con melanzane e lattuga. Favorisce invece le fragole, i pomodori e l’aromatica per eccellenza, il basilico.

Se ci spostiamo in cucina, allora il prezzemolo sarà uno degli ingredienti principale per preparare gustose insalate con patate.

La Santoreggia

Questa pianta aromatica è meno celebre rispetto alle altre ma svolge una funzione preziosa nell’orto. Attira le farfalle che sono insetti impollinatori e pertanto potremmo piantarla vicino alle zucche e alle zucchine che necessitano dell’impollinazione. Legumi e fagiolini potrebbero inoltre ricevere dalla Santoreggia una buona protezione contro gli afidi.

Se stiamo combattendo con i parassiti, diamo il benservito agli afidi e alla cavolaia piantando rosmarino, prezzemolo ed aneto.

