Molti hanno amato questi 2 romanzi talmente belli da restare nel cuore, ottimi da leggere a casa o in spiaggia per emozionarsi e riflettere 

Durante il periodo invernale molti amano leggere avvolti dalla propria coperta preferita. L’estate, invece, è perfetta per cimentarsi in letture più o meno complesse sotto l’ombrellone. Infatti, in spiaggia sono moltissime le persone che si avventurano in lande sconosciute grazie a romanzi e saggi. Tra i romanzi che meritano una lettura ne troviamo due caratterizzati da protagoniste femminili forti e intraprendenti. Tra i libri classici, invece, troviamo il sempre attuale Siddhartha di Hermann Hesse ma anche la trilogia dei tre moschettieri. I libri possono diventare compagni di vita, basta saperli accogliere nella propria esistenza con entusiasmo. Oggi si andrà alla scoperta di due libri usciti recentemente, da un lato Dove sei, mondo bello e dall’altra Due vite.

Il primo romanzo che merita di essere letto è Dove sei, mondo bello di Sally Rooney. I protagonisti di questa storia, Alice, Eileen, Simon e Felix appartengono alla generazione disillusa dei millennials. Alice, scrittrice promettente, affronta la vita in modo diretto e schietto senza, però, valutare con attenzione le proprie azioni. Nella sua cerchia troviamo, poi, la sua migliore amica Eileen con il fidanzato tira e molla Simon. Da ultimo anche Felix entrerà nel romanzo nei panni del cinico arrogante che utilizza le dating app solo per passare il tempo.

Un romanzo che sa descrivere molto bene la situazione di molti appartenenti a questa generazione che hanno imparato a vivere nel presente. Il futuro spesso è visto solamente come un qualcosa ricco di insidie da evitare fino a quando non si verrà catapultati al suo interno. Una generazione di persone colte, intelligenti ma insoddisfatte e profondamente infelici.

Due vite

Il secondo romanzo di cui si tratterà è Due vite scritto da Emanuele Trevi. Il romanzo narra la vita di due personaggi conosciuti da Trevi, Rocco Carbone e Pia Pera. Due persone molto diverse tra loro accomunate dalla morte prematura e da un’amicizia. Il primo è un ragazzo infelice e spigoloso nato a Reggio Calabria ma cresciuto nell’Aspromonte. Un carattere difficile e, a tratti, sadico lo contraddistingue. Tutto il contrario Pia, nata e cresciuta in una famiglia dove la cultura era pane quotidiano. La ragazza passa dalla Toscana a Torino e proprio nel capoluogo sabaudo decide di studiare filosofia. Da traduttrice e scrittrice decide di abbandonare il mondo accademico per occuparsi di un fondo. Sempre pronta al futuro e all’avvenire, nonostante le difficoltà. Molti hanno amato questi 2 romanzi dalle trame incredibili capaci di fare emozionare anche il lettore più difficile.

