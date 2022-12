I cappotti caldi, avvolgenti e alla moda che stravolgeranno l’inverno

Le ultime tendenze moda per l’inverno che stanno spopolando online e in negozio. I cappotti dai tessuti pregiati diventano il capo must have della stagione.

Il freddo pungente è ormai arrivato. È tempo di coprirsi e lasciarsi coccolare dai tessuti pregiati e morbidi dei cappotti. Scegliere un capo per l’inverno però non è mai semplice, perché da una parte pensiamo a proteggerci dal freddo e dall’altro all’estetica.

Esaltiamo la figura

Evitiamo allora i duvet che non rendono giustizia alla silhouette, evitiamo i cappotti troppo lunghi se non siamo particolarmente alte ed evitiamo anche cappotti realizzati con materiali di bassa qualità. Puntiamo invece su un bel cappotto dai filati pregiati, dalle linee morbide e che valorizzano la nostra figura.

Puntiamo sugli evergreen

I brand moda che hanno oggi in commercio questa tipologia di capo sono veramente tanti. Ma non dobbiamo pensare che per avere un cappotto di qualità sia necessario spendere cifre esorbitanti. Quando navighiamo online e andiamo sui siti multibrand cerchiamo i nostri coat nella sezione dedicata agli sconti.

Non solo grandi sconti online, ma possiamo trovare delle ottime occasioni anche negli outlet. E se pensiamo che essendo capi di vecchie stagioni allora sono fuori moda, sbagliamo. La moda è ciclica e quindi torna sempre. E inoltre un bel cappotto nero, beige o blu resta un valido evergreen.

I cappotti caldi, avvolgenti e sempre di moda d’avere

Non puntiamo dunque su capi troppo particolari che potrebbero passare di moda in poco tempo o potrebbero annoiarci dopo poco. Puntiamo sugli evergreen. Sui capi che non passano mai di moda.

Sinonimo di grande qualità sono i prodotti di Agnona. Che propone diversi coat di diverse lunghezze in cashmere. Dei prodotti super caldi e allo stesso morbidissimi sulla pelle. Un tocco soft, un abbraccio che ameremo indossare.

Souvenir propone invece un lungo coat doppio petto con un’alta percentuale di lana nella colorazione testa di moro. Non il solito nero, grigio o blu, ma un colore che sicuramente non ci annoia dopo poco tempo.

Sempre doppio petto è il caban di Chloé in lana, seta tussah e lana vergine. Un capo lavorato a maglia con collo revers e vestibilità ampia. In lana mohair e lana vergine è invece il cappotto monopetto di Tagliatore con collo con revers e cintura. Ecco allora qualche proposta per i cappotti caldi, avvolgenti e sempre di moda da avere nell’armadio. Cappotti che possiamo tranquillamente abbinare ad uno skinny jeans rosso per le feste di Natale. E dato che il freddo che sta arrivando è veramente pungente non dimentichiamo di indossare qualche sciarpa alla moda per tenere il collo al caldo.