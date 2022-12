I 5 segni zodiacali che odiano il Natale e che ci faranno passare delle feste da dimenticare

I segni zodiacali che odiano le festività natalizie e perché per loro pranzi e cene in famiglia sono una vera tortura.

Inizia oggi il mese di dicembre che ci porta dritti verso le festività natalizie. Molti hanno già iniziato a preparare albero, presepe o entrambi. Altri, invece, stanno cercando le idee più belle e alla moda per arredare la casa. Per alcune persone, però, il Natale è un periodo dell’anno decisamente noioso o sopravvalutato. E stiamo proprio per scoprire quali sono i 5 segni zodiacali che odiano il Natale. Passare le feste con loro sarà come essere sul set de il Grinch.

L’Ariete vive le feste come una noia mortale

Questo dicembre sarà davvero fantastico per l’Ariete, uno dei segni destinati a svoltare nei prossimi giorni. Purtroppo, però, ci saranno le feste di mezzo, un periodo che per gli Ariete significa noia, monotonia e costrizioni. I nati sotto questo segno sono persone indipendenti e dinamiche. Tenerli per ore seduti a tavola con parenti di terzo grado mai visti potrebbe rivelarsi decisamente controproducente.

I Gemelli hanno grandi difficoltà a entrare nell’atmosfera natalizia

Un altro segno che ha grandi difficoltà a calarsi nello spirito natalizio è sicuramente quello dei Gemelli. In questo caso il problema è di carattere emotivo. Non è infatti semplice costringere un Gemelli a essere sempre socievole e a perdersi in convenevoli. Caratteristica che non si sposa benissimo con le lunghe giornate passate in famiglia.

Il segno che non sa mai quale regalo di Natale fare

Nello zodiaco c’è un segno che non sa mai quale regalo fare e che non sa come reagire quando ne riceve uno non gradito. Stiamo parlando del Capricorno, segno possibilmente da evitare nella settimana di Natale. C’è infatti anche un altro problema. I Capricorno sono spesso attaccati al denaro e per loro spenderlo in doni è una vera perdita di tempo.

I 5 segni zodiacali che odiano il Natale e i problemi di Pesci e Acquario

Chiudiamo la nostra carrellata con altri due segni che sperano che dicembre finisca sempre in fretta: i Pesci e l’Acquario. I Pesci amano viaggiare e vivrebbero 365 giorni l’anno con la valigia in mano. Purtroppo, però, il Natale è spesso casalingo e fatto di pranzi e cene interminabili. Una situazione che rischia di generare una frustrazione difficile da nascondere.

Gli Acquario, invece, detestano lo sfoggio forzato di buoni sentimenti e tendono spesso a considerare l’atmosfera natalizia abbastanza ipocrita. A questo va aggiunto che gli appuntamenti troppo affollati rischiano di metterli a disagio. Per un Acquario il Natale perfetto è quello passato in famiglia o soltanto con gli amici più cari.