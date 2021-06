Molte donne sanno quanto sia fastidiosa la sensazione di avere gambe pesanti e piedi gonfi soprattutto nel periodo estivo. Inoltre capillari rotti e vene varicose creano dei brutti inestetismi nelle gambe, che spesso molti nascondono con pantaloni o addirittura con calze coprenti.

Se in inverno utilizzare calze contenitive aderenti può essere anche di sollievo dal freddo, in estate è proprio una cosa insopportabile a causa del caldo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Spesso vene e capillari rotti appaiono sulle gambe sotto forma di lividi o ramificazioni dal colore violaceo difficilmente nascondibili. Quando invece, oltre a questi inestetismi compaiono dei rigonfiamenti, si parla di vene varicose o varicosi.

In questi casi bisognerebbe rivolgersi ad un angiologo o a un chirurgo vascolare per valutare la gravità del problema ed in casi estremi sottoporsi ad un intervento mirato.

Altre volte però, questi sono soltanto dei problemi estetici che non causano ripercussioni sulla salute.

I capillari rotti saranno un ricordo se sappiamo come nasconderli

A seguito di una visita medica, se le vene spezzate non sono legate a problemi di salute, è possibile intraprendere dei comportamenti per limitare il problema.

Innanzitutto bisogna apportare alla nostra alimentazione alcune vitamine essenziali come la vitamina C, K ed E da assumere tramite l’alimentazione o un complesso vitaminico. Cibi ricchi di queste vitamine sono ad esempio i kiwi, uva, mirtilli e prugne che andranno a stimolare la circolazione.

Inoltre è fondamentale svolgere anche dell’attività fisica leggera come delle passeggiate oppure semplicemente una nuotata a mare. Specialmente quest’ultima, stimola la circolazione ed inoltre l’acqua fredda andrà a tonificare la pelle donando un senso di sollievo immediato in caso di varici.

Con questi semplici cambiamenti nel nostro stile di vita i capillari rotti saranno un ricordo se sappiamo come nasconderli.

Spesso però capillari rotti e vene varicose creano vergogna ed imbarazzo soprattutto nell’indossare gonne nelle calde serate estive. In molti si chiedono come nascondere capillari rotti in estate senza indossare calze coprenti per evitare di morire dal caldo.

Se il problema è molto ampio e diffuso, un consiglio è quello di utilizzare un fondotinta ad hoc per coprire questi inestetismi.