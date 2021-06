In estate sono tantissime le attività che possiamo svolgere in casa o all’aria aperta senza avere preoccupazioni per le condizioni metereologiche. Tra l’altro è proprio questo il periodo in cui molti italiani usufruiscono delle tante agognate ferie estive per potersi concedere giorni di relax.

Le giornate sono piene di impegni al mare, visitare nuove città o luoghi sconosciuti o semplicemente svegliarsi più tardi la mattina.

Inoltre è proprio in estate che si organizzano tantissime cene con amici per trascorrere il nostro tempo in compagnia ed in leggerezza.

Ma estate non significa soltanto cene al ristorante, aperitivi e serate in discoteca fino a tarda notte. Anche in casa è possibile divertirsi in totale relax, alla larga di code, attese per cenare, confusione, caos ecc.

Un modo divertente per trascorrere delle belle serate estive è quello di organizzare delle sfide tra amici con i giochi da tavola. Dai più tradizionali alle ultime uscite, il divertimento è assicurato.

I migliori giochi da tavolo per trascorrere divertenti serate estive con amici

Di giochi da tavolo ne esistono veramente tantissimi e soprattutto basati su diverse tematiche. Ad esempio abbiamo quelli di genere poliziesco oppure fantasy. O ancora quelli che si basano su determinate capacità come il disegno, il modellismo. Altri invece testano le nostre conoscenze di cultura generale.

Ma questi passatempi non rappresentano esclusivamente una valida alternativa per le giornate fredde. È possibile divertirsi sfidandosi con i propri amici anche in estate, magari sorseggiando qualche buona bevanda fresca. Ma sul web quali sono i migliori giochi da tavolo per trascorrere divertenti serate estive con amici? Andiamone a vedere subito quelli più gettonati ma la lista è veramente ampia.

Il classico Monopoli

Nato nel 1935, il classico gioco da tavolo che ha tenuto incollati alla sedia diverse generazioni. Sfide, acquisti, tasse e costruzioni di case ed hotel, è il gioco perfetto per le vacanze estive. Riusciremo a battere tutti i nostri amici ed a sopravvivere al prezzo esorbitante di una notte a Parco della Vittoria?

Risiko

Un altro esempio di gioco da tavolo che è sopravvissuto alle nuove mode e tendenze. Alla conquista del mondo, sbaragliando le armate avversarie, tutto per raggiungere l’obiettivo misterioso. Una bella alternativa per trascorrere tante ore in compagnia dato che in questo gioco, la vittoria non è proprio immediata.