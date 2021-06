Con l’arrivo delle vacanze estive pensiamo a come lasciare la nostra casa al sicuro.

Vogliamo partire in totale serenità per il mare o la montagna e pensiamo a tutto ciò che possa lasciare la nostra dimora in buone mani.

Abbiamo dato un mazzo di chiavi agli amici più stretti per controllare la casa ma siamo sicuri che qualcosa andrà storto con le nostre piante.

Se alcune possiamo metterle in casa al fresco altre patiranno sicuramente il caldo estivo.

Che cosa possiamo fare se vogliamo comunque avere un balcone o terrazzo fiorito? Magari senza doverci preoccupare del caldo?

Spopola il trucco estivo per un balcone sempre fiorito e rigoglioso senza fatica

Stiamo per preparare le nostre valige per le tanto attese vacanze. Abbiamo pensato quasi a tutto ma abbiamo ancora un dubbio che ci preoccupa.

Le nostre piante sopravvivranno al grande caldo estivo?

Quando stiamo per partire per le ferie siamo sempre preoccupati per il nostro balcone. Non vogliamo tornare e trovare tutte le nostre piante secche e ormai morte.

Se vogliamo garantire lunga vita alle nostre piante dovremo posizionarle in casa in un posto al fresco ma anche luminoso.

Sì, ma per il balcone? Nell’ultimo periodo spopola il trucco estivo per un balcone sempre fiorito e rigoglioso senza fatica.

Ci basterà acquistare la bellissima Thunbergia. Con un’unica pianta riusciremo ad avere un balcone bello e profumato che tutti ci invidieranno.

Questa stupenda pianta dai fiori gialli resiste benissimo al caldo e non dà molto lavoro. Una volta posizionata in balcone non dovremo far altro che garantirle un minino di acqua.

È preferibile trovarle una posizione in cui possa anche stare all’ombra ma in ogni caso resisterà perfettamente al sole. Potremo tenerla in vaso o piantarle in terra. In ogni caso il risultato sarà garantito.

Ideale anche d’inverno

Una volta finita la stagione estiva potremo tenere in casa questa magnifica pianta. Abbellirà al meglio la nostra dimora e darà il giusto tocco di colore.

Ci basterà tagliare gli eventuali rami secchi o quelli troppo lunghi e in questo modo potremo mantenerla facilmente per tutto il periodo invernale.

Ecco svelato il trucco estivo ideale per tutti noi che amiamo i balconi fioriti. Il nostro balcone sarà colorato e abbellito al meglio.

