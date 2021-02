È capitato a molti di pentirsi di un taglio di capelli. Il parrucchiere non ha ben interpretato i nostri desideri e si è spinto troppo oltre. Oppure, semplicemente, il taglio che ci piaceva tanto non fa per noi.

Quanti, ancora, dicono continuamente di volersi far crescere i capelli, ma arrivati a una lunghezza intermedia desistono?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

In entrambi i casi, quello che serve è un modo per favorire la crescita dei capelli. È chiaro che non esistono prodotti miracolosi, ma con alcune accortezze è possibile far crescere i nostri capelli in modo più rapido. Di seguito, passiamone in rassegna alcune.

Far crescere i nostri capelli in modo più rapido con alcuni metodi naturali

Oltre all’uso di specifici integratori, facilmente trovabili in farmacia, esistono metodi fai-da-te che contribuiscono alla crescita del capello.

Il primo, per esempio, è non alzare troppo la temperatura del phon quando li asciughiamo. O, comunque, tenere il phon a buona distanza dal cuoio capelluto. Il rischio, sottoponendo i capelli a temperature elevate, è quello di uno shock termico, che indebolisce le fibre e favorisce la caduta.

Un altro metodo è massaggiare il cuoio capelluto, in modo da aumentare la circolazione sanguigna, stimolando così la crescita. Lo stesso effetto si può ottenere spazzolandoli assiduamente, senza forzare troppo.

Anche la dieta, ovviamente, influenza la crescita dei capelli. Ci sono alcuni alimenti che è consigliato mangiare, come lenticchie, piselli, uova, ma anche limone, kiwi, arance. Questo per la presenza di nutrimenti come le vitamine A, B4, B5, C ed E.

L’importanza dell’acqua

Infine, anche in tema di capelli, l’acqua è sinonimo di vita. Una corretta idratazione del capello lo rende più forte e propenso allo sviluppo. Per questo è consigliato bere almeno due litri d’acqua al giorno.

Ad ultimo, un vecchio rimedio della nonna: quando facciamo la doccia, risciacquiamo i capelli con acqua fredda. Questo metodo aiuta a prevenire un eventuale shock termico una volta usciti dalla doccia.

I trucchi elencati saranno d’aiuto per far crescere i nostri capelli in modo più rapido con alcuni metodi naturali. Per il resto: armiamoci di pazienza o di cappello, finché il nostro taglio non tornerà a piacerci.